Бійка за участі нардепів Дмитрука та Куницького: у "Слузі народу" відреагували

Конфлікт у Києві за участі народних депутатів "Слуги народу" Дмитрука та Куницького. Фото: скриншот

Партія "Слуга народу" відреагувала на бійку, яка сталася вчора, 5 жовтня, за участю нардепів Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Речниця фракції Юлія Палійчук заявила, що така ситуація неприйнятна.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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"Те, що ми побачили на відео, є неприйнятним і неприпустимим явищем, і ми засуджуємо будь-які прояви насильства в суспільстві", — зазначила Палійчук.

За її словами, наразі фракція чекає на результати розслідування даного інциденту правоохоронними органами.

"І вважаємо, що за її результатами має бути дана юридична кваліфікація, а винні мають понести покарання, незалежно від статусів", — додала речниця.

Що передувало

Нагадаємо, що народний депутат Артем Дмитрук потрапив у скандал — в мережі шириться відео, ніби він побив хлопця. Сам депутат заявив, що це невідомий напав на нього після перевірки кол-центру, яку Дмитрук здійснював з колегами. Після бійки нардеп написав заяву в поліцію.

Також ми повідомляли, що в мережі з'явилося відео бійки народного депутата Артема Дмитрука з невідомим хлопцем.

Додамо, що з'явилось ще одне відео конфлікту з телефону нардепа від "Слуг народу" Олександра Куницького. На ньому видно, як саме була розпочата бійка.