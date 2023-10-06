Драка с участием нардепов Дмитрука и Куницкого: в "Слуге народа" отреагировали

Конфликт в Киеве с участием народных депутатов "Слуги народа" Дмитрука и Куницкого. Фото: скриншот

Партия "Слуга народа" отреагировала на потасовку, которая произошла вчера, 5 октября, с участием нардепов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Представитель фракции Юлия Палийчук заявила, что такая ситуация неприемлема.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Читайте также:

Комментарий "Слуги народа" по поводу драки с участием Дмитрука и Куницкого

"То, что мы увидели на видео, является неприемлемым и недопустимым явлением, и мы осуждаем любые проявления насилия в обществе", — отметила Палийчук.

По ее словам, сейчас фракция ждет результатов расследования данного инцидента правоохранительными органами.

"И считаем, что по ее результатам должна быть дана юридическая квалификация, а виновные должны понести наказание, независимо от статусов", — добавила спикер.

Что предшествовало

Напомним, что народный депутат Артем Дмитрук попал в скандал — в сети распространяется видео, словно он избил парня. Сам депутат заявил, что это неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую Дмитрук осуществлял с коллегами. После потасовки нардеп написал заявление в полицию.

Также мы сообщали, что в сети появилось видео потасовки народного депутата Артема Дмитрука с неизвестным парнем.

Добавим, что появилось еще одно видео конфликта по телефону нардепа от "Слуг народа" Александра Куницкого. На нем видно, как именно была начата потасовка.