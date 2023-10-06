Драка с участием нардепов Дмитрука и Куницкого: в "Слуге народа" отреагировали
Партия "Слуга народа" отреагировала на потасовку, которая произошла вчера, 5 октября, с участием нардепов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Представитель фракции Юлия Палийчук заявила, что такая ситуация неприемлема.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Комментарий "Слуги народа" по поводу драки с участием Дмитрука и Куницкого
"То, что мы увидели на видео, является неприемлемым и недопустимым явлением, и мы осуждаем любые проявления насилия в обществе", — отметила Палийчук.
По ее словам, сейчас фракция ждет результатов расследования данного инцидента правоохранительными органами.
"И считаем, что по ее результатам должна быть дана юридическая квалификация, а виновные должны понести наказание, независимо от статусов", — добавила спикер.
Что предшествовало
Напомним, что народный депутат Артем Дмитрук попал в скандал — в сети распространяется видео, словно он избил парня. Сам депутат заявил, что это неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую Дмитрук осуществлял с коллегами. После потасовки нардеп написал заявление в полицию.
Также мы сообщали, что в сети появилось видео потасовки народного депутата Артема Дмитрука с неизвестным парнем.
Добавим, что появилось еще одно видео конфликта по телефону нардепа от "Слуг народа" Александра Куницкого. На нем видно, как именно была начата потасовка.