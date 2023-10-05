Бійка за участі "Слуги народа" Дмитрука: з'явилося відео з телефона нардепа
З'явилось відео з телефону нардепа від "Слуг народу" Олександра Куницького під час конфлікту у Києві. На ньому видно як саме була розпочата бійка.
Відео з мобільного телефона депутата було оприлюднене ТСН.
Бійка за участі нардепів
Куницький стверджує, що молодик, який встряв у бійку з нардепами, є співробітником "шахрайського кол-центру". Під час інциденту він нібито намагався втекти із телефоном Куницького.
Варто зазначити, що наразі ні у Верховній Раді, ні у партії "Слуга народу" бійку за участі нардепа не прокоментували.
Раінше ми повідомляли, що у мережу "злили" відео з вуличних камер, на якому зафіксовано бійку двох народних депутатів з невідомим молодиком.
Нагадаємо, що нардеп "Слуги народу" вперше прокоментував бійку під кол-центром.
Також додамо, що у Дніпрі ліквідували call-центр, який обкрадав українців, що проживають в Польщі. Шахраї підступом дізнавалися банківські дані своїх жертв.