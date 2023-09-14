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У Києві викрили ще два шахрайські call-центри

14 вересня 2023 12:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві викрили ще два шахрайські call-центри
Правоохоронці на місці подій. Фото: Поліція Києва\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві поліцейські викрили ще два шахрайські call-центри, що розташовувалися у Солом'янському районі столиці. Фігурантам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва. 

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Повідомляється, що поліцейські провели обшуки в офісах call-центрів. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 650 одиниць техніки. Йдеться про системні блоки, монітори, навушники, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та гроші різного номіналу та валюти.

Відтак, розпочато кримінальне провадження, фігурантам інкримінують шахрайство. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Call-центри в Києві
Шахрайський call-центр. Фото: Поліція Києва\Telegram
Call-центри в Києві
Шахрайський call-центр. Фото: Поліція Києва\Telegram
Call-центри в Києві
Вилучена готівка під час обшуків. Фото: Поліція Києва\Telegram

Нагадаємо, раніше народний депутат України Артем Дмитрук в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE розповів, що в Україні функціонує понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Вони є майже у всіх великих бізнес-центрах в Україні.

Додамо, Тищенко "викрив" черговий шахрайський офіс, який начебто працював від його імені.

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