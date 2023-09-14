У Києві викрили ще два шахрайські call-центри

Правоохоронці на місці подій. Фото: Поліція Києва\Telegram

У Києві поліцейські викрили ще два шахрайські call-центри, що розташовувалися у Солом'янському районі столиці. Фігурантам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Повідомляється, що поліцейські провели обшуки в офісах call-центрів. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 650 одиниць техніки. Йдеться про системні блоки, монітори, навушники, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та гроші різного номіналу та валюти.

Відтак, розпочато кримінальне провадження, фігурантам інкримінують шахрайство. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Шахрайський call-центр. Фото: Поліція Києва\Telegram

Шахрайський call-центр. Фото: Поліція Києва\Telegram

Вилучена готівка під час обшуків. Фото: Поліція Києва\Telegram

Нагадаємо, раніше народний депутат України Артем Дмитрук в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE розповів, що в Україні функціонує понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Вони є майже у всіх великих бізнес-центрах в Україні.

Додамо, Тищенко "викрив" черговий шахрайський офіс, який начебто працював від його імені.