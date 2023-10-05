Драка с участием "Слуги народа" Дмитрука: появилось видео с телефона нардепа
Появилось видео по телефону нардепа от "Слуг народа" Александра Куницкого во время конфликта в Киеве. На нем видно, как именно была начата потасовка.
Видео с мобильного телефона депутата было обнародовано ТСН.
Драка с участием нардепов
Куницкий утверждает, что молодой человек, который влез в драку с нардепами, является сотрудником "мошеннического колл-центра". Во время инцидента он якобы пытался сбежать с телефоном Куницкого.
Стоит отметить, что ни в Верховной Раде, ни в партии "Слуга народа" драку с участием нардепа не прокомментировали.
Ранее мы сообщали, что в сеть "слили" видео с уличных камер, на котором зафиксирована драка двух народных депутатов с неизвестным молодым человеком.
Напомним, что нардеп "Слуги народа" впервые прокомментировал потасовку под колл-центром.
Также добавим, что в Днепре ликвидировали call-центр , который обворовывал проживающих в Польше украинцев. Мошенники обманом узнавали банковские данные своих жертв.