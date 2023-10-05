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Драка с участием "Слуги народа" Дмитрука: появилось видео с телефона нардепа

5 октября 2023 18:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Драка с участием "Слуги народа" Дмитрука: появилось видео с телефона нардепа
Молодой человек, который подрался с нардепами. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Появилось видео по телефону нардепа от "Слуг народа" Александра Куницкого во время конфликта в Киеве. На нем видно, как именно была начата потасовка.

Видео с мобильного телефона депутата было обнародовано ТСН.

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Куницкий утверждает, что молодой человек, который влез в драку с нардепами, является сотрудником "мошеннического колл-центра". Во время инцидента он якобы пытался сбежать с телефоном Куницкого.

Стоит отметить, что ни в Верховной Раде, ни в партии "Слуга народа" драку с участием нардепа не прокомментировали.

Ранее мы сообщали, что в сеть "слили" видео с уличных камер, на котором зафиксирована драка двух народных депутатов с неизвестным молодым человеком.

Напомним, что нардеп "Слуги народа" впервые прокомментировал потасовку под колл-центром.

Также добавим, что в Днепре ликвидировали call-центр , который обворовывал проживающих в Польше украинцев. Мошенники обманом узнавали банковские данные своих жертв.

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