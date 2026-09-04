ДБР оголосило підозру працівникам ТЦК в двох регіонах

Оголошення підозри затриманним. Фото: Офіс Генпрокурора

У Київській та Чернігівській областях військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки офіційно повідомили про підозру у справах про незаконне застосування сили до цивільних під час мобілізаційних заходів. Правоохоронці викрили факти перевищення службових повноважень та бездіяльності військових службових осіб в умовах воєнного стану. Наразі за цими резонансними кейсами розпочато всебічне досудове розслідування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.

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Приховування побиття людей у Білій Церкві

У Київській області під процесуальним керівництвом прокурорів підозру отримав начальник одного з відділів районного військкомату, який знав про протиправні дії підлеглого, але вирішив їх приховати. Слідство встановило, що військовослужбовець у складі групи оповіщення неодноразово вчиняв насильство на вулицях міста.

"Досудове розслідування встановило, що у серпні–вересні 2025 року в Білій Церкві військовослужбовець у складі груп оповіщення неодноразово застосовував фізичну силу до цивільних. В одному випадку він бив чоловіка ногами, зокрема після його падіння на землю, в іншому завдав іншому громадянину численних ударів кулаками по голові", — повідомили у відомстві.

Інцидент у Прилуках

Інший випадок стався у червні цього року на території Чернігівської області, де представник військкомату самовільно влаштував розправу над перехожим.

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"Військовослужбовець заламав чоловікові руку й намагався силоміць помістити його до службового автомобіля. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Його дії кваліфіковано як перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану", — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Як писали Новини.LIVE раніше, під Білою Церквою з 20-метрової криниці дістали тіла двох місцевих жителів. Аби підняти загиблих на поверхню, рятувальникам довелося застосувати спеціальне верхолазне спорядження. Обставини загибелі чоловіків з'ясовує поліція.

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