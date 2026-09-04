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Головна Київ Били цивільних: ДБР оголосило підозру працівникам ТЦК в двох регіонах

Били цивільних: ДБР оголосило підозру працівникам ТЦК в двох регіонах

Ua ru
4 вересня 2026 13:25
ДБР оголосило підозру працівникам ТЦК в двох регіонах
Оголошення підозри затриманним. Фото: Офіс Генпрокурора

У Київській та Чернігівській областях військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки офіційно повідомили про підозру у справах про незаконне застосування сили до цивільних під час мобілізаційних заходів. Правоохоронці викрили факти перевищення службових повноважень та бездіяльності військових службових осіб в умовах воєнного стану. Наразі за цими резонансними кейсами розпочато всебічне досудове розслідування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.

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Приховування побиття людей у Білій Церкві

У Київській області під процесуальним керівництвом прокурорів підозру отримав начальник одного з відділів районного військкомату, який знав про протиправні дії підлеглого, але вирішив їх приховати. Слідство встановило, що військовослужбовець у складі групи оповіщення неодноразово вчиняв насильство на вулицях міста.

"Досудове розслідування встановило, що у серпні–вересні 2025 року в Білій Церкві військовослужбовець у складі груп оповіщення неодноразово застосовував фізичну силу до цивільних. В одному випадку він бив чоловіка ногами, зокрема після його падіння на землю, в іншому завдав іншому громадянину численних ударів кулаками по голові", — повідомили у відомстві.

Інцидент у Прилуках

Інший випадок стався у червні цього року на території Чернігівської області, де представник військкомату самовільно влаштував розправу над перехожим.

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Поліцейські під час перевірки документів офіційно підтвердили, що законних підстав для примусової мобілізації цього громадянина немає, проте працівника ТЦК це не зупинило.

"Військовослужбовець заламав чоловікові руку й намагався силоміць помістити його до службового автомобіля. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Його дії кваліфіковано як перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану", — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Як писали Новини.LIVE раніше, під Білою Церквою з 20-метрової криниці дістали тіла двох місцевих жителів. Аби підняти загиблих на поверхню, рятувальникам довелося застосувати спеціальне верхолазне спорядження. Обставини загибелі чоловіків з'ясовує поліція.

Також Новини.LIVE повідомляли, що суд визнав незаконним призов учителя праці із Себечівської гімназії, якого зупинили по дорозі в школу і в той же день відправили до військової частини, не перевіривши його право на відстрочку. Судді підтримали вчителя та повністю анулювали наказ.

ДБР Офіс генерального прокурора побиття підозра ТЦК та СП
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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