ГБР объявило подозрения сотрудникам ТЦК в двух регионах

Объявление подозрения задержанным. Фото: Офис генерального прокурора

В Киевской и Черниговской областях военнослужащим территориальных центров комплектования и социальной поддержки официально сообщили о подозрении по делам о незаконном применении силы в отношении гражданских лиц во время мобилизационных мероприятий. Правоохранители выявили факты превышения служебных полномочий и бездействия военнослужащих в условиях военного положения. В настоящее время по этим резонансным делам начато всестороннее досудебное расследование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

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Сокрытие избиения людей в Белой Церкви

В Киевской области под процессуальным руководством прокуроров подозрение было предъявлено начальнику одного из отделов районного военкомата, которыйзнал о противоправных действиях подчиненного, но решил их скрыть. Следствие установило, что военнослужащий в составе группы оповещения неоднократно совершал насилие на улицах города.

"Досудебное расследование установило, что в августе–сентябре 2025 года в Белой Церкви военнослужащий в составе групп оповещения неоднократно применял физическую силу в отношении гражданских лиц. В одном случае он избивал мужчину ногами, в том числе после того, как тот упал на землю, в другом—нанес другому гражданину многочисленные удары кулаками по голове", — сообщили в ведомстве.

Инцидент в Прилуках

Другой случай произошел в июне этого года на территории Черниговской области, где представитель военкомата самовольно устроил расправу над прохожим.

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"Военнослужащий заломил мужчине руку и пытался силой посадить его в служебный автомобиль. Пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести. Его действия квалифицированы как превышение служебных полномочий в условиях военного положения", — отметили в Офисе генпрокурора.

Как ранее сообщал Новини.LIVE, в Белоцерковском районе из 20-метрового колодца извлекли тела двух местных жителей. Чтобы поднять погибших на поверхность, спасателям пришлось использовать специальное альпинистское снаряжение. Обстоятельства гибели мужчин выясняет полиция.

Также Новини.LIVE сообщали, что суд признал незаконным призыв учителя труда из Себечевской гимназии, которого остановили по дороге в школу и в тот же день отправили в воинскую часть, не проверив его право на отсрочку. Судьи поддержали учителя и полностью аннулировали приказ.