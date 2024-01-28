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Біля Києва сталася жахлива ДТП — зіткнулися два легкових авто

28 січня 2024 17:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Біля Києва сталася жахлива ДТП — зіткнулися два легкових авто
Розбите авто внаслідок ДТП. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу Ірпінь
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Біля Києва сьогодні, 28 січня, на Новоірпінській трасі сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулося два легковики. Внаслідок цього одна з автівок відлетіла за межі дороги, в кювет.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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На Новоірпінській трасі зіткнулися два авто

В результаті аварії, що сталася в неділю на Новоірпінській трасі одна з легкових машин відлетіла за межі автошляху, у неї розбита задня частина. Обидва авто зазнали сильних механічних ушкоджень через ДТП.

"ДТП. Жахливе, на Новоірпінський трасі. Дуже сильно зіштовхнулося два легковики, один — з розтрощеною задньою частиною — знесло на узбіччя", — вказано в описі під відео.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Зараз на місці аварії працюють співробітники поліції, які встановлюють всі обставини зіткнення, а також медики. На Новоірпінській трасі ускладнений рух транспорту, правоохоронці перекрили дві смуги дороги.

Нагадаємо, на Київщині поблизу села Фастівець сталася аварія 23 січня. Мікроавтобус з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждали люди.

Додамо, у Львові, 27 січня, на перехресті вулиць Чупринки та Київська трапилася серйозна ДТП. Відбулося зіткнення двох легкових авто, внаслідок аварії постраждалих немає. 

ДТП
Київ
аварія
авто
Україна
Київська область

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