Возле Киева произошло ужасное ДТП — столкнулись два легковых автомобиля

Разбитое авто в результате ДТП. Фото: скриншот с видео телеграмм-канала Ирпень

Возле Киева сегодня, 28 января, на Новоирпинской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две легковушки. В результате этого один из автомобилей улетел за пределы дороги, в кювет.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Читайте также:

На Новоирпинской трассе столкнулись два автомобиля

В результате аварии, произошедшей в воскресенье на Новоирпинской трассе одна из легковых машин улетела за пределы автодороги, у нее разбита задняя часть. Оба авто получили сильные механические повреждения из-за ДТП.

"ДТП. Ужасное, на Новоирпинской трассе. Очень сильно столкнулись две легковушки, один — с разбитой задней частью — снесло на обочину", — указано в описании под видео.

Пока информация о пострадавших не поступала. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства столкновения, а также медики. На Новоирпинской трассе затруднено движение транспорта, правоохранители перекрыли две полосы дороги.

Напомним, в Киевской области возле села Фастовец произошла авария 23 января. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали люди.

Добавим, во Львове, 27 января, на перекрестке улиц Чупринки и Киевская произошло серьезное ДТП. Случилось столкновение двух легковых автомобилей, в результате аварии пострадавших нет.