На Київщині мікроавтобус злетів у кювет — є постраждалі
У Київській області недалеко від села Фастівець сталася ДТП вчора, 23 січня. Мікроавтобус з’їхав у кювет та перекинувся, через що є постраждалі.
Про це повідомляє поліція Київщини.
ДТП біля Фастівця 23 січня
"Аварія трапилася 23 січня на автодорозі поблизу села Фастівець", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, 55-річний водій автобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, внаслідок чого з‘їхав у кювет та перекинувся.
Зазначається, що в автопригоді пошкодження отримали четверо пасажирів, їх доправили до медичного закладу.
За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 ККУ.
Нагадаємо, що ввечері 23 січня, на Русанівській набережній Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на двох людей.
Також ми писали, що вранці 22 січня у Голосіївському районі Києва автомобіль наїхав на пішохода. Від отриманих травм він помер на місці ДТП. Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.
Читайте Новини.LIVE!