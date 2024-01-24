На Київщині мікроавтобус злетів у кювет — є постраждалі

ДТП поблизу села Фастівець. Фото: Нацполіція

У Київській області недалеко від села Фастівець сталася ДТП вчора, 23 січня. Мікроавтобус з’їхав у кювет та перекинувся, через що є постраждалі.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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"Аварія трапилася 23 січня на автодорозі поблизу села Фастівець", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 55-річний водій автобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, внаслідок чого з‘їхав у кювет та перекинувся.

ДТП на Київщині. Фото: Нацполіція

Зазначається, що в автопригоді пошкодження отримали четверо пасажирів, їх доправили до медичного закладу.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 ККУ.

Скриншот допису Поліції Київщини

Нагадаємо, що ввечері 23 січня, на Русанівській набережній Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на двох людей.

Також ми писали, що вранці 22 січня у Голосіївському районі Києва автомобіль наїхав на пішохода. Від отриманих травм він помер на місці ДТП. Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.