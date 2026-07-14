Біля метро "Дарниця" масштабний демонтаж МАФів: підприємці критикують

Демонтаж МАФів біля метро "Дарниця" в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Києві біля метро "Дарниця" триває масштабний демонтаж МАФів. Підприємці різко критикують та заявляють про втрату роботу. Вони наголошують, що "влада міста не вважає їх за людей".

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн у вівторок, 14 липня.

Демонтаж МАФів біля метро "Дарниця"

Саме біля станції метро "Дарниця" розпочався один із наймасштабніших демонтажів МАФів на лівому березі Києва. Локація, яка десятиліттями була суцільно забудована кіосками, поступово змінилася.

Демонтаж МАФів у Дарницькому районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

За інформацією міської влади, планують демонтувати понад 50 тимчасових споруд.

Власникам були винесені відповідні приписи: після завершення дії договорів пайової участі вони повинні були самостійно демонтувати свої кіоски. У разі невиконання до процесу залучаються комунальні служби. Саме такий демонтаж наразі й відбувається.

Тимчасовий кіоск на Дарниці. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У департаменті територіального контролю зазначають, що новий підхід передбачає відмову міста від продовження договорів на розміщення тимчасових споруд. Окрім цього, йдеться про ділянку, під якою проходять важливі інженерні мережі — тепломережі, водопровід і електрокомунікації.

Також ця ділянка є одним із найінтенсивніших пішохідних маршрутів до станції метро та укриття.

МАФи на Дарниці. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Водночас суспільна реакція виявилася неоднозначною. Частина мешканців підтримує знесення кіосків, зазначаючи, що вони роками захаращували тротуари, ускладнювали пересування та формували безлад у міському просторі.

Натомість підприємці наполягають, що для багатьох це був єдиний спосіб заробітку. Деякі з них працювали тут десятиліттями і тепер втратили стабільний дохід.

Серед власників є також ветерани війни та родини військових, які вже заявили про намір оскаржити рішення міської влади.

Після завершення робіт із демонтажу територію планують повністю оновити. Проєкт передбачає розширення пішохідних зон, впорядкування транспортного руху, облаштування паркувальних місць, а також відновлення зелених насаджень.

У міській владі наголошують, що головна мета — повернути цей простір пішоходам і перетворити одну з найжвавіших локацій Дарниці на безпечніше та більш комфортне середовище для мешканців.

Демонтаж МАФів біля метро "Дарниця". Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Реакція підприємців

Одна з жінок розповіла, що вона мати діючого військовослужбовця. Наразі син не може допомогти, але його побратими допомагають розбирати кіоск. За її словами, рік назад був приліт, внаслідок якого вона постраждала.

Кіоск родини військового. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

"Я відновила свій МАФ, але зараз мене виганяють з землі, бо не продовжують талони. Є Спілка підприємців Києва, ми виграли всі суди, виграли два апеляційні суди. Але влада Києва прийняла протоколом, щоб не продовжувати нам талони, інформаційні талони. І в зв'язку з цим нас всіх знищують, що в нас немає документів на нашу підприємницьку діяльність. Сьогодні буде знищений мій кіос", — каже жінка.

За її словами, міська влада "не вважає їх за людей".

Ще один чоловік розповів, що із 35 людей, які працювали на цій локації, лише семеро змогли знайти нове місце для бізнесу.

Демонтаж МАФів у Дарницькому районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

За підрахунками підприємців, знесення 74 торговельних об’єктів призведе до втрати приблизно 150 робочих місць і понад мільйона гривень щомісячних надходжень від оренди.

Вони також зазначають, що міська влада не запропонувала їм жодних альтернативних варіантів для продовження діяльності.

Як писали Новини.LIVE, 14 липня в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відбулося урочисте відкриття Дальніх печер для паломників і відвідувачів. Також у межах події освятили пам’ятний знак гетьману Івану Мазепі.

Крім того, сьогодні під КМДА відбувся мітинг проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер подорожчає з 8 грн до 30 грн.