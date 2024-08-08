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Біля посольства Швейцарії у Києві знайшли вибухівку

8 серпня 2024 11:09
Катерина Османська - Редактор
Вибухівка біля посольства Швейцарії у Києві — служби перекривають дорогу
Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Біля посольства Швейцарії у Києві 8 серпня знайшли вибухонебезпечний предмет. На місці перекривають дорогу, прибули усі відповідні служби.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Вибухівка біля посольства Швейцарії у Києві

Як відомо, 8 серпня 2024 року виповнюється 16 років з початку війни Росії проти Грузії. Оскільки дипломатичні відносини між Грузією і Росією розірвані, посередницьку роль між вказаними країнами відіграє Швейцарія.

Сьогодні грузинська політична опозиція та грузинська громадськість проведе акцію протесту щодо російської агресії біля посольства Швейцарії в Тбілісі. 

Водночас подібна акція мала відбутися біля посольства Швейцарії у Києві об 11:00. До будівлі тільки почали сходитися мітингувальники. Але за 100 метрів від місця, де мав відбутися захід знайшли, вибухонебезпечний предмет.

  • Біля посольства Швейцарії у Києві знайшли вибухівку - фото 1
    Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE
  • Біля посольства Швейцарії у Києві знайшли вибухівку - фото 2
    Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE
  • Біля посольства Швейцарії у Києві знайшли вибухівку - фото 3
    Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE
  • Біля посольства Швейцарії у Києві знайшли вибухівку - фото 4
    Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE
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На місце одразу приїхала поліція та усі відповідні служби. Наразі там перекривають дорогу. 

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