Вибухівка біля посольства Швейцарії у Києві — служби перекривають дорогу

Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE

Біля посольства Швейцарії у Києві 8 серпня знайшли вибухонебезпечний предмет. На місці перекривають дорогу, прибули усі відповідні служби.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Вибухівка біля посольства Швейцарії у Києві

Як відомо, 8 серпня 2024 року виповнюється 16 років з початку війни Росії проти Грузії. Оскільки дипломатичні відносини між Грузією і Росією розірвані, посередницьку роль між вказаними країнами відіграє Швейцарія.

Сьогодні грузинська політична опозиція та грузинська громадськість проведе акцію протесту щодо російської агресії біля посольства Швейцарії в Тбілісі.

Водночас подібна акція мала відбутися біля посольства Швейцарії у Києві об 11:00. До будівлі тільки почали сходитися мітингувальники. Але за 100 метрів від місця, де мав відбутися захід знайшли, вибухонебезпечний предмет.

Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE

Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE

Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE

Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

На місце одразу приїхала поліція та усі відповідні служби. Наразі там перекривають дорогу.