У Києві поліцейські завадили жінці вчинити самогубство

У Києві жінка намагалася вчинити самогубство — поліція показала відео порятунку
У Києві 7 серпня жінка збиралася вчинити самогубство. Патрульні поліцейські прибули вчасно та завадили цьому.
Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.
Деталі інциденту
"Учора ми отримали повідомлення про спробу самогубства в одній із багатоповерхівок на вулиці В'ячеслава Липинського", — розповіли поліцейські.
Інспектори Андрій Сугако та Сергій Стрішний одразу прибули за потрібною адресою, щоб завадити непоправному. Вони побачили у вікні квартири на шостому поверсі жінку, яка намагалася вчинити фатальний крок.
Поліцейські швидко піднялися до помешкання, проте вхідні двері були зачинені зсередини. Їм вдалося швидко відчинити двері, тож патрульні зайшли до помешкання, схопили громадянку та перемістили її в безпечне місце. Інспектори передали жінку медикам, які її ушпиталили.
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