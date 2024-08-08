У Києві поліцейські завадили жінці вчинити самогубство

Патрульна поліція. Фото: Вечірній Київ

У Києві 7 серпня жінка збиралася вчинити самогубство. Патрульні поліцейські прибули вчасно та завадили цьому.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

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Деталі інциденту

"Учора ми отримали повідомлення про спробу самогубства в одній із багатоповерхівок на вулиці В'ячеслава Липинського", — розповіли поліцейські.

Інспектори Андрій Сугако та Сергій Стрішний одразу прибули за потрібною адресою, щоб завадити непоправному. Вони побачили у вікні квартири на шостому поверсі жінку, яка намагалася вчинити фатальний крок.

Поліцейські Андрій Сугако та Сергій Стрішний, які врятували жінку. Фото: Патрульна поліція Києва

Поліцейські швидко піднялися до помешкання, проте вхідні двері були зачинені зсередини. Їм вдалося швидко відчинити двері, тож патрульні зайшли до помешкання, схопили громадянку та перемістили її в безпечне місце. Інспектори передали жінку медикам, які її ушпиталили.