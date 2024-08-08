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У Києві жінка намагалася вчинити самогубство — поліція показала відео порятунку

8 серпня 2024 10:05
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У Києві поліцейські завадили жінці вчинити самогубство
Патрульна поліція. Фото: Вечірній Київ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У Києві 7 серпня жінка збиралася вчинити самогубство. Патрульні поліцейські прибули вчасно та завадили цьому.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

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"Учора ми отримали повідомлення про спробу самогубства в одній із багатоповерхівок на вулиці В'ячеслава Липинського", — розповіли поліцейські.

Інспектори Андрій Сугако та Сергій Стрішний одразу прибули за потрібною адресою, щоб завадити непоправному. Вони побачили у вікні квартири на шостому поверсі жінку, яка намагалася вчинити фатальний крок.

поліцейські
Поліцейські Андрій Сугако та Сергій Стрішний, які врятували жінку. Фото: Патрульна поліція Києва

Поліцейські швидко піднялися до помешкання, проте вхідні двері були зачинені зсередини. Їм вдалося швидко відчинити двері, тож патрульні зайшли до помешкання, схопили громадянку та перемістили її в безпечне місце. Інспектори передали жінку медикам, які її ушпиталили.

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