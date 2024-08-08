Взрывчатка возле посольства Швейцарии в Киеве — службы перекрывают дорогу

Возле посольства Швейцарии в Киеве нашли взрывчатку
У посольства Швейцарии в Киеве 8 августа нашли взрывоопасный предмет. На месте перекрывают дорогу, прибыли все соответствующие службы.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Взрывчатка у посольства Швейцарии в Киеве
Как известно, 8 августа 2024 года исполняется 16 лет с начала войны России против Грузии. Поскольку дипломатические отношения между Грузией и Россией разорваны, посредническую роль между указанными странами играет Швейцария.
Сегодня грузинская политическая оппозиция и грузинская общественность проведут акцию протеста по поводу российской агрессии у посольства Швейцарии в Тбилиси.
В то же время подобная акция должна была состояться возле посольства Швейцарии в Киеве в 11:00. К зданию только начали сходиться митингующие. Но в 100 метрах от места, где должно было состояться мероприятие, нашли взрывоопасный предмет.
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Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE
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Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE
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Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE
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Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE
На место сразу приехала полиция и все службы. Пока там перекрывают дорогу.
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