Взрывчатка возле посольства Швейцарии в Киеве — службы перекрывают дорогу

Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE

У посольства Швейцарии в Киеве 8 августа нашли взрывоопасный предмет. На месте перекрывают дорогу, прибыли все соответствующие службы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывчатка у посольства Швейцарии в Киеве

Как известно, 8 августа 2024 года исполняется 16 лет с начала войны России против Грузии. Поскольку дипломатические отношения между Грузией и Россией разорваны, посредническую роль между указанными странами играет Швейцария.

Сегодня грузинская политическая оппозиция и грузинская общественность проведут акцию протеста по поводу российской агрессии у посольства Швейцарии в Тбилиси.

В то же время подобная акция должна была состояться возле посольства Швейцарии в Киеве в 11:00. К зданию только начали сходиться митингующие. Но в 100 метрах от места, где должно было состояться мероприятие, нашли взрывоопасный предмет.

Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE

Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE

Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE

Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

На место сразу приехала полиция и все службы. Пока там перекрывают дорогу.