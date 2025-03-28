Сутичка між адвокатами й поліцією біля ТЦК Києва — відомі подробиці

Правоохоронці та адвокат біля ТЦК у Києві. Фото: скриншот

Біля ТЦК у Голосіївському районі виникла сутичка між правоохоронцями та військовими адвокатами. Вулицю поблизу центру комплектування перекрили та викликали саперів.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у п'ятницю, 28 березня.

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До поліції надійшло повідомлення про те, що мікроавтобус заміновано. Наразі авто блокують правоохоронці й не дають можливості водієві виїхати.

"Цей автомобіль у нас в оренді. Людина, яка сидить за кермом, має договір оренди. Надійшов нам виклик, що тут залишили авто нашої фірми. Я прибула на місце, сюди ж приїхали сапери", — розповіла адвокат з військового права Вікторія Павленко.

Вона додала, що автомобіль перевірили, але вибухівки не знайшли. Попри це, машину хочуть забрати на евакуаторі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля Голосіївського ТЦК у Києві перекрили вулицю. Це пов'язано з автомобілем, що був припаркований поруч.

Також ми писали про те, що в Одесі стався конфлікт біля одного з районних ТЦК. Група людей заблокувала виїзд автобуса з території збірного пункту.