Стычка между адвокатами и полицией возле ТЦК Киева — известны подробности

Правоохранители и адвокат возле ТЦК в Киеве. Фото: скриншот

Возле ТЦК в Голосеевском районе возникла стычка между правоохранителями и военными адвокатами. Улицу вблизи центра комплектования перекрыли и вызвали саперов.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в пятницу, 28 марта.

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В полицию поступило сообщение о том, что микроавтобус заминирован. Сейчас авто блокируют правоохранители и не дают возможности водителю выехать.

"Этот автомобиль у нас в аренде. У человека, который сидит за рулем, есть договор аренды. Поступил нам вызов, что здесь оставили авто нашей фирмы. Я прибыла на место, сюда же приехали саперы", — рассказала адвокат по военному праву Виктория Павленко.

Она добавила, что автомобиль проверили, но взрывчатки не нашли. Несмотря на это, машину хотят забрать на эвакуаторе.

Напомним, ранее мы писали о том, что возле Голосеевского ТЦК в Киеве перекрыли улицу. Это связано с автомобилем, который был припаркован рядом.

Также мы писали о том, что в Одессе произошел конфликт возле одного из районных ТЦК. Группа людей заблокировала выезд автобуса с территории сборного пункта.