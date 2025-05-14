Білоус пішов з Молодого театру, — КМДА

Андрій Білоус. Фото: Молодий театр

Директор та художній керівник Київського академічного Молодого театру Андрій Білоус залишив посаду. Він подав заяву на звільнення за угодою сторін.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram у середу, 14 травня.

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Звільнення Білоуса з Молодого театру

У КМДА зазначили, що наказ Департаменту культури про звільнення Білоуса з Молодого театру вже підписаний.

"Усі кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов'язків керівника театру ухвалюватимуть згідно зі встановленим порядком", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що департамент неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення принизливих дій у закладах культури.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, днями актори Молодого театру виступили проти Білоуса просто зі сцени після вистави.

Також нещодавно Маша Єфросиніна показала листування Білоуса зі студентками та підлеглими.