Білоус пішов з Молодого театру, — КМДА

Білоус залишив посаду директора Молодого театру
Директор та художній керівник Київського академічного Молодого театру Андрій Білоус залишив посаду. Він подав заяву на звільнення за угодою сторін.
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram у середу, 14 травня.
Звільнення Білоуса з Молодого театру
У КМДА зазначили, що наказ Департаменту культури про звільнення Білоуса з Молодого театру вже підписаний.
"Усі кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов'язків керівника театру ухвалюватимуть згідно зі встановленим порядком", — йдеться у повідомленні.
Там наголосили, що департамент неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення принизливих дій у закладах культури.
Нагадаємо, днями актори Молодого театру виступили проти Білоуса просто зі сцени після вистави.
Також нещодавно Маша Єфросиніна показала листування Білоуса зі студентками та підлеглими.
Читайте Новини.LIVE!