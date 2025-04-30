Чи покарає Мінкульт Андрія Білоуса за харасмент — відео

Акція протесту проти Андрія Білоуса. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Справа "Білоуса" не затихає, хоча режисер і повернувся до виконання обов'язків художнього керівника Молодого Театру. У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій чекають на завершення розслідування правоохоронних органів перш, ніж ухвалити рішення.

Про позицію журналістам Новини.LIVE розповіла перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Реклама

Читайте також:

Думка Мінкульту щодо долі скандального Андрія Білоуса

Українського режисера Андрія Білоуса підозрюють у сексуальному насильстві. Проти нього дали свідчення актори Молодого театру, де він працював художнім керівником, та колишні студентки. Білоус повернувся на посаду в театр, втім в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого його відсторонили від викладання. Проти режисера відкрите кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство).

У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій на ситуацію реагують досить нейтрально. Зокрема, чекають на кінець розслідування. Натомість нині думають, як запобігти подібним випадкам у майбутньому.

"Ми, як Міністерство, маємо випрацьовувати механізми недопущення таких ситуацій. Ми знаємо, що булінг, цькування, залякування в професійних сферах — це не тільки проблема сектору культури. І тут дуже багато роботи зроблено консультативною на рівні європейських колег. Ми будемо ділитися цим досвідом", — заявила перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Режисер Андрій Білоус. Фото: КНУТКіТ

Також заступниця пригадала кейс "Талашка", який, з її слів, був успішно вирішений. Зокрема, провели з мистецькими закладами освіти серію обговорень. Надали методичні рекомендації і запровадили етичні ради всередині закладів вищої освіти, яких студенти могли б звернутися, якщо зазнали несправедливого ставлення.

"Ми проводили роз'яснювальну роботу серед здобувачів освіти стосовно того, куди звертатися, які механізми можуть бути, тому що насправді в правовому полі є єдиний механізм — це заява в Національну поліцію. Якщо немає заяви в Національну поліцію, ми, на жаль, на етичному рівні дуже мало чого можемо вдіяти, тому що міністерства завжди працюють в межах того, що це все прописано нам законодавчою рамкою. Ми як не правоохоронний орган не можемо вживати якихось каральних дій", — додала Галина Григоренко.

Андрій Білоус. Фото: Facebook / Молодий театр

Також Мінкульт роздумує над заходами та впровадження механізмів, щоб покращити освіченість українців у цьому питання. Щодо Андрія Білоуса рішення ухвалять після результатів правоохоронних органів.

"На сьогодні відсторонення в університеті імені Карпенка-Карого ще триває, тобто викладач відсторонений і не один викладач відсторонений від викладання, але ми чекаємо результати правоохоронних органів. Тому що ми не вправі приймати рішення, ми не можемо на себе брати цю роль судової системи і визначати, хто винний, чи не винний", — додала заступниця.

Нагадаємо, студенти та митці виходили на мітинг проти Андрія Білоуса. Також ми розповідали, як режисер реагує на відкриту проти нього кримінальну справу.