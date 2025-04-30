Чи покарає Мінкульт Андрія Білоуса за харасмент — відео

Кейс Білоуса це не лише проблема сектору культури — Мінкульт
Справа "Білоуса" не затихає, хоча режисер і повернувся до виконання обов'язків художнього керівника Молодого Театру. У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій чекають на завершення розслідування правоохоронних органів перш, ніж ухвалити рішення.
Про позицію журналістам Новини.LIVE розповіла перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.
Думка Мінкульту щодо долі скандального Андрія Білоуса
Українського режисера Андрія Білоуса підозрюють у сексуальному насильстві. Проти нього дали свідчення актори Молодого театру, де він працював художнім керівником, та колишні студентки. Білоус повернувся на посаду в театр, втім в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого його відсторонили від викладання. Проти режисера відкрите кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство).
У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій на ситуацію реагують досить нейтрально. Зокрема, чекають на кінець розслідування. Натомість нині думають, як запобігти подібним випадкам у майбутньому.
"Ми, як Міністерство, маємо випрацьовувати механізми недопущення таких ситуацій. Ми знаємо, що булінг, цькування, залякування в професійних сферах — це не тільки проблема сектору культури. І тут дуже багато роботи зроблено консультативною на рівні європейських колег. Ми будемо ділитися цим досвідом", — заявила перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.
Також заступниця пригадала кейс "Талашка", який, з її слів, був успішно вирішений. Зокрема, провели з мистецькими закладами освіти серію обговорень. Надали методичні рекомендації і запровадили етичні ради всередині закладів вищої освіти, яких студенти могли б звернутися, якщо зазнали несправедливого ставлення.
"Ми проводили роз'яснювальну роботу серед здобувачів освіти стосовно того, куди звертатися, які механізми можуть бути, тому що насправді в правовому полі є єдиний механізм — це заява в Національну поліцію. Якщо немає заяви в Національну поліцію, ми, на жаль, на етичному рівні дуже мало чого можемо вдіяти, тому що міністерства завжди працюють в межах того, що це все прописано нам законодавчою рамкою. Ми як не правоохоронний орган не можемо вживати якихось каральних дій", — додала Галина Григоренко.
Також Мінкульт роздумує над заходами та впровадження механізмів, щоб покращити освіченість українців у цьому питання. Щодо Андрія Білоуса рішення ухвалять після результатів правоохоронних органів.
"На сьогодні відсторонення в університеті імені Карпенка-Карого ще триває, тобто викладач відсторонений і не один викладач відсторонений від викладання, але ми чекаємо результати правоохоронних органів. Тому що ми не вправі приймати рішення, ми не можемо на себе брати цю роль судової системи і визначати, хто винний, чи не винний", — додала заступниця.
Нагадаємо, студенти та митці виходили на мітинг проти Андрія Білоуса. Також ми розповідали, як режисер реагує на відкриту проти нього кримінальну справу.
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