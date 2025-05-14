Билоус ушел из Молодого театра, - КГГА

Билоус покинул пост директора Молодого театра
Директор и художественный руководитель Киевского академического Молодого театра Андрей Белоус покинул должность. Он подал заявление на увольнение по соглашению сторон.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram в среду, 14 мая.
Увольнение Белоуса из Молодого театра
В КГГА отметили, что приказ Департамента культуры об увольнении Билоуса из Молодого театра уже подписан.
"Все кадровые решения относительно временного исполнения обязанностей руководителя театра будут принимать в соответствии с установленным порядком", — говорится в сообщении.
Там отметили, что департамент неоднократно заявлял о принципиальной позиции о недопустимости любых проявлений харассмента, дискриминации и совершения унизительных действий в учреждениях культуры.
Напомним, на днях актеры Молодого театра выступили против Белоуса прямо со сцены после спектакля.
Также недавно Маша Ефросинина показала переписку Белоуса со студентками и подчиненными.
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