Билоус ушел из Молодого театра, - КГГА

Андрей Белоус. Фото: Молодой театр

Директор и художественный руководитель Киевского академического Молодого театра Андрей Белоус покинул должность. Он подал заявление на увольнение по соглашению сторон.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram в среду, 14 мая.

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Увольнение Белоуса из Молодого театра

В КГГА отметили, что приказ Департамента культуры об увольнении Билоуса из Молодого театра уже подписан.

"Все кадровые решения относительно временного исполнения обязанностей руководителя театра будут принимать в соответствии с установленным порядком", — говорится в сообщении.

Там отметили, что департамент неоднократно заявлял о принципиальной позиции о недопустимости любых проявлений харассмента, дискриминации и совершения унизительных действий в учреждениях культуры.

Скриншот поста КГГА

Напомним, на днях актеры Молодого театра выступили против Белоуса прямо со сцены после спектакля.

Также недавно Маша Ефросинина показала переписку Белоуса со студентками и подчиненными.