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Головна Київ Більше зароблятимуть маршрутки: активіст про подорожчання проїзду в Києві

Більше зароблятимуть маршрутки: активіст про подорожчання проїзду в Києві

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 00:53
Громадський діяч Олександр Гречко спрогнозував наслідки подорожчання проїзду в Києві
Автобус у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зростання вартості проїзду в комунальному транспорті Києва до 30 гривень призведе до того, що пасажири почнуть віддавати перевагу маршруткам. У такому разі приватні перевізники зароблятимуть більше. Навіть якщо ціна проїзду в усіх маршрутках сягне 25 гривень, це все одно буде більш дешево, ніж користування комунальним транспортом. 

Про це в ефірі Ранок.LIVE в середу, 15 липня, повідомив співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

До чого призведе подорожчання проїзду в комунальному транспорті

"Якщо маршрутка приїжджає на дві хвилини раніше за комунальний транспорт і коштує 25 гривень, багато людей обиратимуть саме її. Таким чином збільшується прибутковість приватних перевізників, а комунальний транспорт недоотримує кошти", — зауважив громадський діяч.

Водночас він зазначив, що проїзд у маршрутках за останні пів роки дорожчає вже вдруге, але покращення якості послуг немає. Зокрема, пасажири досі не можуть розраховуватися безготівковим шляхом або відстежувати транспорт за допомогою GPS.

"Це те, що місто могло б стимулювати, але КМДА фактично усунулася від цього питання", — заявив Гречко. 

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на КМДА повідомляв, що 15 липня в Києві зросла вартість проїзду в комунальному транспорті. Якщо раніше за поїздку в метро, травмваї та тролейбусі треба було платити лише вісім гривень, то тепер — 30 гривень. Щоправда, деякі громадяни можуть скористатися системою знижок на проїзні квитки. 

Також Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка писав, чому у столиці подорожчав проїзд у комунальному транспорті. Міський голова заявив, що такий крок був вимушеним. Мета — забезпечити стабільну роботу транспортної системи.

проїзд громадський транспорт ефір Новини.LIVE
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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