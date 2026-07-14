Вартість проїзду у Києві — Кличко пояснив підвищення

Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Вже з 15 липня вартість проїзду у громадському транспорті Києва зроста до 30 гривень. Місцева влада наголошує, що крок був вимушеним, адже збитковість транспортної системи столиці сягає 12 млрд гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в коментарі Новини.LIVE.

Чому дорожчає проїзд у Києві

Кличко назвав здорожчання проїзду у Києві вимушений кроком, який дозволить забезпечити стабільну роботу транспортної системи столиці. За його словами, майже кожен другий пасажир у столиці користується пільговим проїздом, однак держава не компенсує місту ці витрати.

Міський голова визнав, що рішення про підвищення тарифу є непопулярним, але наголосив, що без цього місто не зможе підтримувати належний стан транспорту та дорожньої інфраструктури.

"Ми підняли тариф до 30 гривень, але він все одно залишається дотаційним, тому що собівартість проїзду набагато більша", — сказав Кличко.

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Він додав, що зробити громадський транспорт безкоштовним можливо лише за умови, якщо держава компенсуватиме витрати міста, зокрема на пільговий проїзд, електроенергію, пальне та заробітні плати працівників транспортної сфери.

Як писали Новини.LIVE, раніше блогерка Альона Яхно заявляла, що Ігор Терехов не допустив би здорожчання проїзду у Києві. Разова поїздка у столиці коштуватиме 30 грн.

Сьогодні кияни вийшли на мітинг проти подорожчання тарифів на проїзд. Вони зібралися під стінами Київської міської державної адміністрації.