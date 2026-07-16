Общественный деятель Александр Гречко предсказал последствия повышения стоимости проезда в Киеве

Автобус в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева до 30 гривен приведет к тому, что пассажиры начнут отдавать предпочтение маршруткам. В таком случае частные перевозчики будут зарабатывать больше. Даже если цена проезда во всех маршрутках достигнет 25 гривен, это все равно будет дешевле, чем пользоваться общественным транспортом.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в среду, 15 июля, сообщил соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

К чему приведет подорожание проезда в общественном транспорте

"Если маршрутка приезжает на две минуты раньше, чем общественный транспорт, и стоит 25 гривен, многие люди будут выбирать именно ее. Таким образом увеличивается прибыльность частных перевозчиков, а общественный транспорт недополучает средства", — отметил общественный деятель.

В то же время он заявил, что проезд в маршрутках за последние полгода дорожает уже во второй раз, но улучшения качества услуг не наблюдается. В частности, пассажиры до сих пор не могут расплачиваться безналичным способом или отслеживать транспорт с помощью GPS.

"Это то, что город мог бы стимулировать, но КГГА фактически устранилась от этого вопроса", — заявил Гречко.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на КГГА сообщал, что 15 июля в Киеве выросла стоимость проезда в коммунальном транспорте. Если раньше за поездку в метро, трамвае и троллейбусе нужно было платить всего восемь гривен, то теперь — 30 гривен. Правда, некоторые граждане могут воспользоваться системой скидок на проездные билеты.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко писал, почему в столице подорожал проезд в общественном транспорте. Городской голова заявил, что такой шаг был вынужденным. Цель — обеспечить стабильную работу транспортной системы.