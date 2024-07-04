У Києві заарештували провокатора, який поранив перехожого — що відомо

Затриманий чоловік. Фото: Національна поліція

Київська поліція затримала чоловіка, який ножицями завдав тяжких поранень перехожому. Зазначається, що зловмисник перебував у нетверезому стані.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління національної поліції міста Києва у четвер, 4 липня.

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Як повідомляється, зловмисник у нетверезому стані спровокував конфлікт з 33-річним чоловіком, якого вдарив у груди спочатку ножицями, а потім складним ножем. Потерпілого у важкому стані лікарі невідкладно ушпиталили.

Холодна зброя, якою орудував злочинець. Джерело: Національна поліція

Оперуповноважені Дніпровського поліцейського управління Києва розшукали зловмисника, та його заарештували. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі він перебуває під охороною у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, раніше в Оболонському районі столиці затримали 38-річного зловмисника, який збував психотропні речовини, вилучивши 41 пакунок з наркотиками.

Водночас у Львові правоохоронці затримали двох чоловіків, які незаконно збували зброю та боєприпаси.