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Бив ножем та ножицями — у Києві затримали чоловіка, який важко поранив перехожого

4 липня 2024 18:18
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Ілля Рябінін
редактор
У Києві заарештували провокатора, який поранив перехожого — що відомо
Затриманий чоловік. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київська поліція затримала чоловіка, який ножицями завдав тяжких поранень перехожому. Зазначається, що зловмисник перебував у нетверезому стані. 

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління національної поліції міста Києва у четвер, 4 липня.

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Як повідомляється, зловмисник у нетверезому стані  спровокував конфлікт з 33-річним чоловіком, якого вдарив у груди спочатку ножицями, а потім складним ножем. Потерпілого у важкому стані лікарі невідкладно ушпиталили.

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Холодна зброя, якою орудував злочинець. Джерело: Національна поліція

Оперуповноважені Дніпровського поліцейського управління Києва розшукали зловмисника, та його заарештували. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі він перебуває під охороною у слідчому ізоляторі. 

Нагадаємо, раніше в Оболонському районі столиці затримали 38-річного зловмисника, який збував психотропні речовини, вилучивши 41 пакунок з наркотиками.

Водночас у Львові правоохоронці затримали двох чоловіків, які незаконно збували зброю та боєприпаси.

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