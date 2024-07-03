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Збував психотропні речовини — у Києві затримали зловмисника

3 липня 2024 17:09
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Києві затримали чоловіка, який збував наркотичні речовини
Затриманий зловмисник. Фото: Нацполіція
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Правоохоронці Києва затримали 38-річного зловмисника, який в Оболонському районі міста збував психотропні речовини. Загалом у чоловіка виявили 41 пакунок заборонених речовин. Поки триватиме слідство, фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 3 липня.

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Під час патрулювання вулиць Оболонського району дільничні офіцери поліції зупинили для перевірки чоловіка, у якого згодом виявили 34 пакунки із психотропною речовиною "Альфа-PVP". Правоохоронці вилучили заборонені речовини, а також розшукали 7 згортків, які фігурант уже встиг розкласти у схованки.

дільничні офіцери поліції затримали зловмисника, який на столичній оболоні збував психотропи
Заборонені речовини, які правоохоронці виявили у фігуранта. Фото: Нацполіція

"За даними слідства, 38-річний житель Києва збував заборонені речовини шляхом закладок. Загалом працівники поліції вилучили у чоловіка 41 пакунок із розфасованим психотропом "Альфа-PVP", — йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем мешкання порушника правоохоронці вилучили пластиковий контейнер з кристалічною речовиною, який скерували на проведення відповідних експертиз.

дільничні офіцери поліції затримали зловмисника, який на столичній оболоні збував психотропи
Знайдена кристалічна речовина під час обшуку у помешканні порушника. Фото: Нацполіція

Киянина 1986 року народження було затримано, і йому повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.

На час слідства фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, шістьох мешканців Первомайського району, що на Миколаївщині, будуть судити за організацію схеми збуту наркотиків, зброї та вибухових пристроїв. Чоловіки діяли по всій території нашої країни, тепер їм загрожує ув'язнення. 

Також ми писали, що правоохоронці в Одесі викрили містянина, який намагався здійснювати збут наркотиків і психотропних речовин. Чоловіка затримали біля поштового відділення, коли він отримав незаконний пакунок з особливо небезпечними речовинами.

Київ наркотики поліція наркоторгівля Нацполіція

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