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Бил ножом и ножницами — в Киеве задержали мужчину, который тяжело ранил прохожего

4 июля 2024 18:18
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Илья Рябинин
редактор
В Киеве арестован провокатор, который ранил прохожего — что известно
Задержанный мужчина. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевская полиция задержала мужчину, который ножницами нанес тяжелые ранения прохожему. Отмечается, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции города Киева в четверг, 4 июля.

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Как сообщается, злоумышленник в нетрезвом состоянии спровоцировал конфликт с 33-летним мужчиной, которого ударил в грудь сначала ножницами, а затем складным ножом. Пострадавшего в тяжелом состоянии врачи безотлагательно госпитализировали.

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Холодное оружие, которым орудовал преступник. Источник: Национальная полиция

Оперуполномоченные Днепровского полицейского управления Киева разыскали злоумышленника и его арестовали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под охраной в следственном изоляторе.

Напомним, ранее в Оболонском районе столицы задержали 38-летнего злоумышленника, сбывавшего психотропные вещества, изъяв 41 пакет с наркотиками.

В то же время во Львове правоохранители задержали двух мужчин, незаконно сбывавших оружие и боеприпасы.

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