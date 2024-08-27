У Києві судитимуть чоловіка та жінку за збут наркотиків

Затримання фігурантів кримінальної справи. Фото: Національна поліція

У Києві судитимуть двох місцевих мешканців, які організували наркоторгівлю між країнами Європейського союзу та Україною. Щомісячно вони заробляли мільйони гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України у вівторок, 27 серпня.

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В столиці судитимуть двох мешканців з Києва, які організували канал постачання кокаїну з країн Європейського союзу до України. Завдяки незаконному бізнесу вони заробляли понад 12 мільйонів гривень щомісячно.

Затриманий чоловік працівниками поліція. Фото: Національна поліція України

Затримана жінка. Фото: Національна поліція України

Наркотичні речовини, які вилучила поліція. Фото: Національна поліція України

Вилучені речові докази. Фото: Національна поліція України 1 / 4

Поліцейські затримали 31-річну жінку та 37-річного чоловіка, коли вони збували кокаїн, який за цінами "чорного" ринку вартує понад 250 тисяч доларів. Наразі фігуранти кримінальної справи перебувають під вартою.

Санкцією статті ч. 2, ч. 3 ст. 307 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.