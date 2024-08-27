Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві тимчасово обмежили рух вантажівок — яка причина arrow

У Києві тимчасово обмежили рух вантажівок — яка причина

27 серпня 2024 13:17
Валерія Барановська - редактор
У Києві 27 серпня обмежили рух вантажівок
Вантажівка у місті. Фото: ua.depositphotos.com
Валерія Барановська - редактор

У Києві сьогодні через спекотну погоду тимчасово обмежено рух вантажного транспорту. Заходи було вжито задля збереження дорожнього покриття.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram у вівторок, 27 серпня.

Читайте також:

У Києві обмежено рух вантажного транспорту 

У зв’язку з високою температурою повітря, з метою збереження дорожнього покриття, у столиці введено тимчасове обмеження руху вантажного транспорту.

"Вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28°C. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", — йдеться в повідомленні.

У Києві обмежили рух вантажівок
У Києві обмежили рух великовагового транспорту. Фото: патрульна поліція Києва

Водіям рекомендують скористатися спеціально відведеними майданчиками для відпочинку.

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", — повідомили у поліції.

У Києві тимчасово обмежили рух вантажівок — яка причина - фото 2
Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

Київ поліція транспорт вантажівки водії температура повітря

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:31 Лукашенко заявив, що йому пропонують кинути Росію і "воювати разом з Україною"

13:30 Отримував зарплатню рублями — посадовця Ізюмської РДА викрили на співпраці з окупантами

13:20 Шмигаль назвав кількість робочих місць, які потрібні Україні для фінансової підтримки військових

13:20 Українцям обіцяють до 5 тис. євро допомоги від ЄС — які умови

13:19 На Одещині чоловік підпалив будинок колишньої — в чому причина

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

13:17 У Києві тимчасово обмежили рух вантажівок — яка причина

13:09 Під Покровськом евакуаційна група потрапила під прицільний удар ворожого дрона

13:04 Україна готує для США список цілей на території Росії, які планує уразити, — Politico

13:01 У центрі Львова впав кінь, який возить карети — влада різко відреагувала

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

13:31 Лукашенко заявив, що йому пропонують кинути Росію і "воювати разом з Україною"

13:30 Отримував зарплатню рублями — посадовця Ізюмської РДА викрили на співпраці з окупантами

13:20 Шмигаль назвав кількість робочих місць, які потрібні Україні для фінансової підтримки військових

13:20 Українцям обіцяють до 5 тис. євро допомоги від ЄС — які умови

13:19 На Одещині чоловік підпалив будинок колишньої — в чому причина

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

13:17 У Києві тимчасово обмежили рух вантажівок — яка причина

13:09 Під Покровськом евакуаційна група потрапила під прицільний удар ворожого дрона

13:04 Україна готує для США список цілей на території Росії, які планує уразити, — Politico

13:01 У центрі Львова впав кінь, який возить карети — влада різко відреагувала

12:56 У Польщі заявили, що росіяни випробовують систему оборони країни — що відомо

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році