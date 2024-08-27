У Києві 27 серпня обмежили рух вантажівок

Вантажівка у місті. Фото: ua.depositphotos.com

У Києві сьогодні через спекотну погоду тимчасово обмежено рух вантажного транспорту. Заходи було вжито задля збереження дорожнього покриття.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram у вівторок, 27 серпня.

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У Києві обмежено рух вантажного транспорту

У зв’язку з високою температурою повітря, з метою збереження дорожнього покриття, у столиці введено тимчасове обмеження руху вантажного транспорту.

"Вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28°C. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", — йдеться в повідомленні.

У Києві обмежили рух великовагового транспорту. Фото: патрульна поліція Києва

Водіям рекомендують скористатися спеціально відведеними майданчиками для відпочинку.

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", — повідомили у поліції.