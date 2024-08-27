В Киеве будут судить мужчину и женщину за сбыт наркотиков

Задержание фигурантов уголовного дела. Фото: Национальная полиция

В Киеве будут судить двух местных жителей, организовавших наркоторговлю между странами Европейского союза и Украиной. Ежемесячно они зарабатывали миллионы гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины во вторник, 27 августа.

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В столице будут судить двух жителей из Киева, организовавших канал поставки кокаина из стран Европейского союза в Украину. Благодаря незаконному бизнесу они зарабатывали более 12 миллионов гривен ежемесячно.

Задержанный мужчина работниками полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Задержанная женщина. Фото: Национальная полиция Украины

Наркотические вещества, изъятые полицией. Фото: Национальная полиция Украины

Изъяты вещественные подтверждения. Фото: Национальная полиция Украины 1/4 ​ 4

Полицейские задержали 31-летнюю женщину и 37-летнего мужчину, когда они сбывали кокаин, который по ценам "черного" рынка стоит более 250 тысяч долларов. В настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

Санкцией статьи ч. 2, ч. 3 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.