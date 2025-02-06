Київ Прозоро отримало нові повноваження — що це означає для бізнесу

Чоловік реєструється на аукціон. Фото: Pexels

Комунальне підприємство "Київ.Прозоро" отримало розширені повноваження, які дозволять підприємцям легше та прозоріше орендувати місця для роботи. Відтепер бізнес зможе орендувати території через систему Prozorro.Продажі, що гарантує чесну та відкриту процедуру.

Про це повідомив директор комунального підприємства Ігор Горобець, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Відтепер КП "Київ.Прозоро" визначатиме нові місця для комерційної діяльності – від торгових точок до логістичних об’єктів. Директор підприємства Ігор Горобець зазначив, що першим районом, у якому розпочнеться реалізація нової системи, стане Печерський район Києва.

"Що входить до наших скажемо так повноважень? Комунальне підприємство опрацьовує із Печерського району ці елементи благоустрою. Ці місця отримує, наповнює адресний перелік, отримує всі дозвільні документи від архітектури, від інших балансоутримувачів стосовно можливості розміщення на тій чи іншій території тимчасову споруду. Готує оцінку, готує паспорт цього елементу благоустрою, представляє можливість розміщувати там ту чи іншу — це може бути тимчасова споруда для продажу послуг, чи тимчасово споруда для продажу якихось продовольчих чи непродовольчих товарів", — пояснив Ігор Горобець.

Відомо, що оренда буде відбуватися виключно через електронні аукціони Prozorro.Продажі, що забезпечить чесні правила гри. Весь процес буде офіційним і регламентований: від отримання дозвільних документів до оцінки території. Бізнес зможе орендувати місце на 5 років із можливістю пролонгації.

Також Ігор Горобець сказав, скільки локацій доступні для здачі в оренду для підприємств.

"На сьогодні ми маємо 22 локації по розміщенню тимчасових споруд в Печерському районі. Більше 101 локації розміщення для поштоматів, і 8-10 локацій для розміщення пересувної торгівлі", — повідомив він.

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