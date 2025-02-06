Киев Прозоро получил новые полномочия — что это значит для бизнеса

Мужчина регистрируется на аукцион. Фото: Pexels

Коммунальное предприятие "Киев.Прозоро" получило расширенные полномочия, которые позволят предпринимателям легче и прозрачнее арендовать места для работы. Отныне бизнес сможет арендовать территории через систему Prozorro.Продажи, что гарантирует честную и открытую процедуру.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия Игорь Горобец, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Отныне КП "Киев.Прозоро" будет определять новые места для коммерческой деятельности — от торговых точек до логистических объектов. Директор предприятия Игорь Горобец отметил, что первым районом, в котором начнется реализация новой системы, станет Печерский район Киева.

"Что входит в наши скажем так полномочия? Коммунальное предприятие прорабатывает из Печерского района эти элементы благоустройства. Эти места получает, наполняет адресный перечень, получает все разрешительные документы от архитектуры, от других балансодержателей относительно возможности размещения на той или иной территории временное сооружение. Готовит оценку, готовит паспорт этого элемента благоустройства, представляет возможность размещать там то или иное — это может быть временное сооружение для продажи услуг, или временно сооружение для продажи каких-то продовольственных или непродовольственных товаров", — пояснил Игорь Горобец.

Известно, что аренда будет происходить исключительно через электронные аукционы Prozorro.Продажи, что обеспечит честные правила игры. Весь процесс будет официальным и регламентирован: от получения разрешительных документов до оценки территории. Бизнес сможет арендовать место на 5 лет с возможностью пролонгации.

Также Игорь Горобец сказал, сколько локаций доступны для сдачи в аренду для предприятий.

"На сегодня мы имеем 22 локации по размещению временных сооружений в Печерском районе. Более 101 локации размещения для почтоматов, и 8-10 локаций для размещения передвижной торговли", — сообщил он.

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