Корупція у Київській міськраді — НАБУ проводить операцію з викриття

Працівник НАБУ під час операції в Києві. Фото: t.me/nab_ukraine

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 6 лютого проводять у Києві операцію "Чисте місто". Вона стосується викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у міській раді.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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"НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі тривають першочергові слідчі дії, а всі деталі будуть згодом.

Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, 6 лютого правоохоронці проводять обшуки в соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького. Наразі деталі справи відсутні, але провадження, ймовірно, стосується будівництв у столиці.

Також ми писали, що у Києві на ремонті дороги розікрали понад пів мільйона гривень. Посадовиці шляхово-експлуатаційного управління Святошинського району столиці повідомили про підозру.