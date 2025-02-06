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НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції в Київраді

6 лютого 2025 11:39
Карина Приходько - Редактор
Корупція у Київській міськраді — НАБУ проводить операцію з викриття
Працівник НАБУ під час операції в Києві. Фото: t.me/nab_ukraine
Карина Приходько - Редактор

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 6 лютого проводять у Києві операцію "Чисте місто". Вона стосується викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у міській раді.

Про це повідомила пресслужба НАБУ

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"НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві додали, що наразі тривають першочергові слідчі дії, а всі деталі будуть згодом. 

операція НАБУ з викриття корупції в Києві
Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, 6 лютого правоохоронці проводять обшуки в соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького. Наразі деталі справи відсутні, але провадження, ймовірно, стосується будівництв у столиці.

Також ми писали, що у Києві на ремонті дороги розікрали понад пів мільйона гривень. Посадовиці шляхово-експлуатаційного управління Святошинського району столиці повідомили про підозру. 

Київ НАБУ корупція САП міська рада
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