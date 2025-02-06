Корупція у Київській міськраді — НАБУ проводить операцію з викриття

НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції в Київраді
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 6 лютого проводять у Києві операцію "Чисте місто". Вона стосується викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у міській раді.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Операція НАБУ з викриття корупції у Києві
"НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді", — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що наразі тривають першочергові слідчі дії, а всі деталі будуть згодом.
Нагадаємо, 6 лютого правоохоронці проводять обшуки в соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького. Наразі деталі справи відсутні, але провадження, ймовірно, стосується будівництв у столиці.
Також ми писали, що у Києві на ремонті дороги розікрали понад пів мільйона гривень. Посадовиці шляхово-експлуатаційного управління Святошинського району столиці повідомили про підозру.
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