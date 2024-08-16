Удар по "Охматдиту" — благодійний фонд відмовляється перераховувати майже 400 мільйонів гривень

Рятувальники та волонтери на місці влучання по "Охматдиту". Фото: РБК Україна

Благодійна організація "Благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство"", який зібрав майже 400 мільйонів гривень після російської ракетної атаки на "Охматдит", зволікає з перерахуванням коштів. Наразі лікарня шукає шляхи розірвання відносин з фондом.

Про це повідомив директор лікарні Володимир Жовнір у п'ятницю, 16 серпня.

Читайте також:

"Охматдит" не може отримати кошти

"Ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись", — прокоментував ситуацію Жовнір.

Він додав, що вимагатиме перерахувати кошти з рахунків фонду на казначейський рахунок "Охматдиту".

"Я в черговий раз, тепер публічно, вимагаю від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство"" у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ "Охматдит"", — зазначив директор.

Окрім того, лікарня вивчає можливість розірвання відносин із фондом, а Жовнір вважає його "шахрайським".

Жовнір також додав, що колектив "Охматдиту" зробить все можливе, щоб встигнути відновити корпуси лікарні до того, як в Україну прийдуть дощі та морози.