У Києві пожежа в багатоповерхівці, горить кілька поверхів

Пожежа в одному з районів Києва. Фото: скриншот

У Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок. Ситуація ускладнюється тим, що полум'я перекинулося вже на кілька квартир.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали у п'ятницю, 16 серпня.

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У Києві горить багатоповерхівка. Наразі полум'я охопило вже декілька квартир.

"На жаль, відбулося перекидання вогню на інші квартири", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на місці події працюють рятувальники. Про постраждалих наразі нема ніякої інформації.