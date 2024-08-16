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У Києві горить багатоповерхівка — вогонь охопив уже декілька квартир

16 серпня 2024 19:17
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Києві пожежа в багатоповерхівці, горить кілька поверхів
Пожежа в одному з районів Києва. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок. Ситуація ускладнюється тим, що полум'я перекинулося вже на кілька квартир.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали у п'ятницю, 16 серпня.

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У Києві горить багатоповерхівка. Наразі полум'я охопило вже декілька квартир.

"На жаль, відбулося перекидання вогню на інші квартири", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на місці події працюють рятувальники. Про постраждалих наразі нема ніякої інформації.

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