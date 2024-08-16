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Благотворительный фонд отказывается перечислять почти 400 миллионов гривен на ремонт "Охматдета"

16 августа 2024 19:40
Дмитрий Галушка - Редактор
Удар по "Охматдету" - благотворительный фонд отказывается перечислять почти 400 миллионов гривен
Спасатели и волонтеры на месте попадания по "Охматдету". Фото: РБК Украина
Дмитрий Галушка - Редактор

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство"", собравший почти 400 миллионов гривен после российской ракетной атаки на "Охматдет", медлит с перечислением средств. В настоящее время больница ищет пути расторжения отношений с фондом.

Об этом сообщил директор больницы Владимир Жовнир в пятницу, 16 августа.

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"Мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться", — прокомментировал ситуацию Жовнир.

Он добавил, что потребует перечислить средства со счетов фонда на казначейский счет "Охматдет".

"Я в очередной раз, теперь публично, требую от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство"" в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСЛ "Охматдет"", — отметил директор.

Кроме того, больница изучает возможность расторжения отношений с фондом, а Жовнир считает его "мошенническим".

Жовнир также добавил, что коллектив "Охматдета" сделает все возможное, чтобы успеть восстановить корпуса больницы до того, как в Украину придут дожди и морозы.

Охматдин
Пост Владимира Жовнира. Фото: скриншот

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