У Києві проходить благодійний забір Go to the Future — куди спрямують кошти

У Києві в неділю, 8 червня, проходить забіг "Go to the Future". Кошти, які вдасться зібрати під час заходу, направлять на протезування та реабілітацію ветеранів, які втратили кінцівки.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила президентка БФ "Future for Ukraine" Олена Ніколаєнко.

Благодійний забіг "Go to the Future" на підтримку ветеранів

Як зазначила Ніколаєнко, фонд "Go to the Future" працює для того, аби ветерани могли повернутись до повноцінного життя. Військові, які втратили кінцівки, потребують особливої підтримки. Ніколаєнко наголосила, що зараз це найважливіше.

"Для ветеранів вкрай важливо розуміти, що суспільство приймає їх, допомагає відновитися, тому що протезування та реабілітація — це перший крок, хлопцям потрібно жити життя далі", — зазначила президентка БФ "Future for Ukraine".

Емоціями від участі в забігу поділились й учасники заходу. Ветеран російсько-української війни Іван отримав ампутацію близько року тому, після поранення в Часовому Яру.

"Зараз граю у футбол, займаюсь спортом. Мене взагалі мотивують івенти такого плану. Намагаюсь брати участь абсолютно у всьому. Мене це мотивує", — каже Іван.

