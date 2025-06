В Киеве проходит благотворительный забор Go to the Future — куда направят средства

Участники благотворительного забега. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 8 июня, проходит забег "Go to the Future". Средства, которые удастся собрать во время мероприятия, направят на протезирование и реабилитацию ветеранов, потерявших конечности.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила президент БФ "Future for Ukraine" Елена Николаенко.

Благотворительный забег "Go to the Future" в поддержку ветеранов

Как отметила Николаенко, фонд "Go to the Future" работает для того, чтобы ветераны могли вернуться к полноценной жизни. Военные, которые потеряли конечности, нуждаются в особой поддержке. Николаенко подчеркнула, что сейчас это самое важное.

"Для ветеранов крайне важно понимать, что общество принимает их, помогает восстановиться, потому что протезирование и реабилитация — это первый шаг, ребятам нужно жить жизнь дальше", — отметила президент БФ "Future for Ukraine".

Эмоциями от участия в забеге поделились и участники мероприятия. Ветеран российско-украинской войны Иван получил ампутацию около года назад, после ранения в Часовом Яру.

"Сейчас играю в футбол, занимаюсь спортом. Меня вообще мотивируют ивенты такого плана. Стараюсь участвовать абсолютно во всем. Меня это мотивирует", — говорит Иван.

