Відключення від світла ЧАЕС — яка ситуація станом на 4 жовтня

Блекаут на ЧАЕС — у Міненерго оцінили, чи є загроза для населення
Електропостачання на Київщині частково відновлено після атаки РФ. Зокрема йдеться про ЧАЕС.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі Вечір.LIVE.
Яка ситуація з енергопостачанням на Київщині
"Внаслідок прицільних обстрілів РФ по енергетичній інфраструктурі в Київській області, в м. Славутич, а також на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникала надзвичайна ситуація. Однак на ЧАЕС вже відновлено електропостачання", — заявив Некрасов.
У Славутичі заживлено частину абонентів, і роботи тривають.
"Нині загрози для здоров’я населення та довкілля немає, однак подібні удари свідчать: Росія є прямим терористом", — додав він.
