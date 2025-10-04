Відключення від світла ЧАЕС — яка ситуація станом на 4 жовтня

Артем Некрасов. Фото: expro.com.ua

Електропостачання на Київщині частково відновлено після атаки РФ. Зокрема йдеться про ЧАЕС.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі Вечір.LIVE.

Яка ситуація з енергопостачанням на Київщині

"Внаслідок прицільних обстрілів РФ по енергетичній інфраструктурі в Київській області, в м. Славутич, а також на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникала надзвичайна ситуація. Однак на ЧАЕС вже відновлено електропостачання", — заявив Некрасов.

У Славутичі заживлено частину абонентів, і роботи тривають.

"Нині загрози для здоров’я населення та довкілля немає, однак подібні удари свідчать: Росія є прямим терористом", — додав він.

