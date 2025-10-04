Відео
Головна Київ Блекаут на ЧАЕС — у Міненерго оцінили, чи є загроза для населення

Блекаут на ЧАЕС — у Міненерго оцінили, чи є загроза для населення

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 12:02
Відключення від світла ЧАЕС — яка ситуація станом на 4 жовтня
Артем Некрасов. Фото: expro.com.ua

Електропостачання на Київщині частково відновлено після атаки РФ. Зокрема йдеться про ЧАЕС.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі Вечір.LIVE.

Яка ситуація з енергопостачанням на Київщині

"Внаслідок прицільних обстрілів РФ по енергетичній інфраструктурі в Київській області, в м. Славутич,  а також на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникала надзвичайна ситуація. Однак на ЧАЕС вже відновлено електропостачання", — заявив Некрасов.

У Славутичі заживлено частину абонентів, і роботи тривають.

"Нині загрози для здоров’я населення та довкілля немає, однак подібні удари свідчать: Росія є прямим терористом", — додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про найбільші за час повномасштабної війни обстріли.

Також ми писали, в яких областях найскладніша ситуація з енергетикою.

Міненерго Чорнобильська АЕС війна в Україні Росія відключення світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
