Отключение от света ЧАЭС - какая ситуация по состоянию на 4 октября

Блэкаут на ЧАЭС — в Минэнерго оценили, есть ли угроза
Электроснабжение на Киевщине частично восстановлено после атаки РФ. В частности, речь идет о ЧАЭС.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире Вечір.LIVE.
Какова ситуация с энергоснабжением в Киевской области
"Вследствие прицельных обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре в Киевской области, в г. Славутич, а также на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникала чрезвычайная ситуация. Однако на ЧАЭС уже восстановлено электроснабжение", — заявил Некрасов.
В Славутиче запитана часть абонентов, и работы продолжаются.
"Сейчас угрозы для здоровья населения и окружающей среды нет, однако подобные удары свидетельствуют: Россия является прямым террористом", — добавил он.
