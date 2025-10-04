Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Блэкаут на ЧАЭС — в Минэнерго оценили, есть ли угроза

Блэкаут на ЧАЭС — в Минэнерго оценили, есть ли угроза

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 12:02
Отключение от света ЧАЭС - какая ситуация по состоянию на 4 октября
Артем Некрасов. Фото: expro.com.ua

Электроснабжение на Киевщине частично восстановлено после атаки РФ. В частности, речь идет о ЧАЭС.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация с энергоснабжением в Киевской области

"Вследствие прицельных обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре в Киевской области, в г. Славутич, а также на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникала чрезвычайная ситуация. Однако на ЧАЭС уже восстановлено электроснабжение", — заявил Некрасов.

В Славутиче запитана часть абонентов, и работы продолжаются.

"Сейчас угрозы для здоровья населения и окружающей среды нет, однако подобные удары свидетельствуют: Россия является прямым террористом", — добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о крупнейших за время полномасштабной войны обстрелах.

Также мы писали, в каких областях самая сложная ситуация с энергетикой.

Минэнерго Чернобыльская АЭС война в Украине Россия отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации