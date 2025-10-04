Отключение от света ЧАЭС - какая ситуация по состоянию на 4 октября

Артем Некрасов. Фото: expro.com.ua

Электроснабжение на Киевщине частично восстановлено после атаки РФ. В частности, речь идет о ЧАЭС.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире Вечір.LIVE.

Какова ситуация с энергоснабжением в Киевской области

"Вследствие прицельных обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре в Киевской области, в г. Славутич, а также на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникала чрезвычайная ситуация. Однако на ЧАЭС уже восстановлено электроснабжение", — заявил Некрасов.

В Славутиче запитана часть абонентов, и работы продолжаются.

"Сейчас угрозы для здоровья населения и окружающей среды нет, однако подобные удары свидетельствуют: Россия является прямым террористом", — добавил он.

