Кривошея заявив, що школи у Києві все частіше використовують контейнерне постачання їжі

Блекаути змінюють підхід до харчування у школах Києва, — Кривошея
У школах Києва дедалі частіше використовують контейнерне постачання їжі, і такий підхід хочуть розробити також і на дитячі садки. Це пов'язано з блекаутами.
Про це в ефірі "Київського часу" заявив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.
Що змінилося у підході до харчування у школах Києва
Геннадій Кривошея пояснив, що використання контейнерного постачання їжі пов'язано з потребою гарантувати стабільне харчування навіть під час блекаутів.
Зокрема, їжу для школярів готують компанії, які виграли тендери. Причому в низці випадків це ті самі, що постачали до Міністерства оборони України.
За словами голови Громадської ради при КМДА, такий підхід хочуть розширити і на дитячі садочки. Однак тут є важливий момент.
"В дошкільних навчальних закладах це більш ризиковано. І сьогодні потрібно зробити максимум того, щоб діти отримали свіже харчування, яке готується в садочку спеціалістами з даного напрямку. Це більш контрольовано буде, тому що це більш вразлива група населення нашого — дітки", — наголосив Кривошея.
Він припустив, що зараз відбувається маніпуляція. Зокрема, постачальники можуть користуватись воєнним станом, щоб переконати КМДА повністю перейти на контейнери. І такий підхід вигідний бізнесу, бл це новий ринок і великі обсяги.
Нагадаємо, 6 листопада Київрада ухвалила проєкт щодо організації харчування дітей з багатодітних сімей у закладах дошкільної освіти. Ухвалене рішення передбачає пільговe вартість харчування.
Також ми писали, чи мають діти учасників бойових дій право на безкоштовне харчування у школах.
