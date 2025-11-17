Видео
Видео

Блэкауты меняют подход к питанию в школах Киева, — Кривошея

Дата публикации 17 ноября 2025 04:00
обновлено: 04:10
Кривошея заявил, что школы в Киеве все чаще используют контейнерные поставки еды
Председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошеенко. Фото: скриншот из видео

В школах Киева все чаще используют контейнерные поставки еды, и такой подход хотят разработать также и на детские сады. Это связано с блэкаутами.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

Читайте также:

Что изменилось в подходе к питанию в школах Киева

Геннадий Кривошея пояснил, что использование контейнерных поставок пищи связано с необходимостью гарантировать стабильное питание даже во время блэкаутов.

В частности, еду для школьников готовят компании, которые выиграли тендеры. Причем в ряде случаев это те же, что поставляли в Министерство обороны Украины.

По словам главы Общественного совета при КГГА, такой подход хотят расширить и на детские сады. Однако здесь есть важный момент.

"В дошкольных учебных заведениях это более рискованно. И сегодня нужно сделать максимум того, чтобы дети получили свежее питание, которое готовится в саду специалистами по данному направлению. Это более контролируемо будет, потому что это более уязвимая группа населения нашего — дети", — подчеркнул Кривошея.

Он предположил, что сейчас происходит манипуляция. В частности, поставщики могут пользоваться военным положением, чтобы убедить КГГА полностью перейти на контейнеры. И такой подход выгоден бизнесу, бл это новый рынок и большие объемы.

Напомним, 6 ноября Киевсовет принял проект по организации питания детей из многодетных семей в учреждениях дошкольного образования. Принятое решение предусматривает льготную стоимость питания.

Также мы писали, имеют ли дети участников боевых действий право на бесплатное питание в школах.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
