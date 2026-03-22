Близько 2 тис. людей прийшли попрощатися із Філаретом: фото
У Києві у неділю, 22 березня, триває прощання із Почесним Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. У Володимирському соборі вже розпочалася панахида. На прощання прийшли вже близько 2 тисяч людей.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Прощання із Патріархом Філаретом
Українці активно приходять на прощання з Патріархом Філаретом, оскільки потік людей не припиняється.
Жалобна хода розпочалася від Михайлівського монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору.
Відомо, що хода вже дійшла до Володимирського собору.
Смерть Патріарха Філарета
Нагадаємо, 9 березня Патріарх Філарет потрапив до лікарні через погіршення самопочуття. Він помер 20 березня на 98-му році життя. Новини.LIVE детально розповідали про життєвий шлях Патріарха.
Після звістки про смерть український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Митрополитом Епіфанієм та висловив співчуття.
Українці почали прощатися із Патріархом Філаретом 20 березня у Михайлівському соборі. На церемонію Володимир Зеленський прибув разом з першою леді Оленою Зеленською.
Крім того, співчуття висловив державний секретар США Марко Рубіо. Він наголосив, що служіння Патріарха формувало духовну ідентичність України у вирішальні моменти її історії.
Згодом стало відомо, що новим Патріархом після смерті Філарета став архієпископ Сумський Никодим.
