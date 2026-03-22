Близько 2 тис. людей прийшли попрощатися із Філаретом: фото

Близько 2 тис. людей прийшли попрощатися із Філаретом: фото

Дата публікації: 22 березня 2026 12:19
Близько 2 тис. людей прийшли попрощатися із Філаретом: фото
Похоронна хода у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві у неділю, 22 березня, триває прощання із Почесним Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. У Володимирському соборі вже розпочалася панахида. На прощання прийшли вже близько 2 тисяч людей.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Читайте також:

Прощання із Патріархом Філаретом

Українці активно приходять на прощання з Патріархом Філаретом, оскільки потік людей не припиняється. 

Жалобна хода розпочалася від Михайлівського монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору.

Прощання із Патріархом Філаретом у Києві 22 березня
Жалобна хода у Києві 22 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Похоронна хода у Києві 22 березня
Хода у Києві після смерті Патріарха Філарета. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Прощання із Патріархом Філаретом у Києві 22 березня
Похоронна хода до Володимирського кафедрального собору. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Жалобна хода у Києві через смерть Патріарха Філарета 22 березня
Похоронна церемонія. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Українці прощаються із Патріархом Філаретом
Жалобна хода у Києві 22 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Відомо, що хода вже дійшла до Володимирського собору.

Смерть Патріарха Філарета

Нагадаємо, 9 березня Патріарх Філарет потрапив до лікарні через погіршення самопочуття. Він помер 20 березня на 98-му році життя. Новини.LIVE детально розповідали про життєвий шлях Патріарха.

Після звістки про смерть український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Митрополитом Епіфанієм та висловив співчуття.

Українці почали прощатися із Патріархом Філаретом 20 березня у Михайлівському соборі. На церемонію Володимир Зеленський прибув разом з першою леді Оленою Зеленською.

Крім того, співчуття висловив державний секретар США Марко Рубіо. Він наголосив, що служіння Патріарха формувало духовну ідентичність України у вирішальні моменти її історії.

Згодом стало відомо, що новим Патріархом після смерті Філарета став архієпископ Сумський Никодим

Київ церква Україна похорон
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
