Дата публикации 22 марта 2026 12:19
Около 2 тыс. человек пришли попрощаться с Филаретом: фото
Похоронное шествие в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве в воскресенье, 22 марта, продолжается прощание с Почетным Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом. Во Владимирском соборе уже началась панихида. На прощание пришли уже около 2 тысяч человек.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Читайте также:

Прощание с Патриархом Филаретом

Украинцы активно приходят на прощание с Патриархом Филаретом, поскольку поток людей не прекращается.

Траурное шествие началось от Михайловского монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору.

Прощання із Патріархом Філаретом у Києві 22 березня
Траурное шествие в Киеве 22 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Похоронна хода у Києві 22 березня
Шествие в Киеве после смерти Патриарха Филарета. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Прощання із Патріархом Філаретом у Києві 22 березня
Похоронное шествие к Владимирскому кафедральному собору. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Жалобна хода у Києві через смерть Патріарха Філарета 22 березня
Похоронная церемония. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Українці прощаються із Патріархом Філаретом
Траурное шествие в Киеве 22 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Известно, что шествие уже дошло до Владимирского собора.

Смерть Патриарха Филарета

Напомним, 9 марта Патриарх Филарет попал в больницу из-за ухудшения самочувствия. Он умер 20 марта на 98-м году жизни. Новини.LIVE подробно рассказывали о жизненном пути Патриарха.

После известия о смерти украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Митрополитом Епифанием и выразил соболезнования.

Украинцы начали прощаться с Патриархом Филаретом 20 марта в Михайловском соборе. На церемонию Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Кроме того, соболезнования выразил государственный секретарь США Марко Рубио. Он отметил, что служение Патриарха формировало духовную идентичность Украины в решающие моменты ее истории.

Впоследствии стало известно, что новым Патриархом после смерти Филарета стал архиепископ Сумской Никодим.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
