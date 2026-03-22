Около 2 тыс. человек пришли попрощаться с Филаретом: фото

Похоронное шествие в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве в воскресенье, 22 марта, продолжается прощание с Почетным Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом. Во Владимирском соборе уже началась панихида. На прощание пришли уже около 2 тысяч человек.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Прощание с Патриархом Филаретом

Украинцы активно приходят на прощание с Патриархом Филаретом, поскольку поток людей не прекращается.

Траурное шествие началось от Михайловского монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору.

Известно, что шествие уже дошло до Владимирского собора.

Смерть Патриарха Филарета

Напомним, 9 марта Патриарх Филарет попал в больницу из-за ухудшения самочувствия. Он умер 20 марта на 98-м году жизни. Новини.LIVE подробно рассказывали о жизненном пути Патриарха.

После известия о смерти украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Митрополитом Епифанием и выразил соболезнования.

Украинцы начали прощаться с Патриархом Филаретом 20 марта в Михайловском соборе. На церемонию Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Кроме того, соболезнования выразил государственный секретарь США Марко Рубио. Он отметил, что служение Патриарха формировало духовную идентичность Украины в решающие моменты ее истории.

Впоследствии стало известно, что новым Патриархом после смерти Филарета стал архиепископ Сумской Никодим.