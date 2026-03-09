Патріарх Філарет потрави до лікарні у Києві — що трапилось

Патріарх Філарет. Фото: facebook/KyivPatriarchate

Почесний патріарх Філарет потрапив до лікарні через погіршення самопочуття. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Українській православній церкві (Київського патріархату).

Який стан в патріарха Філарета

"Повідомляємо, що у зв'язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів Києва", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, його Святість перебуває під наглядом лікарів та отримує всю необхідну медичну допомогу.

В УПЦ закликали архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров'я і одужання Святійшого Патріарха Філарета.

