Україна
Почесний патріарх ПЦУ Філарет потрапив до лікарні

Почесний патріарх ПЦУ Філарет потрапив до лікарні

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 17:21
Патріарх Філарет потрави до лікарні у Києві — що трапилось
Патріарх Філарет. Фото: facebook/KyivPatriarchate

Почесний патріарх Філарет потрапив до лікарні через погіршення самопочуття. Наразі він перебуває під наглядом лікарів. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Українській православній церкві (Київського патріархату). 

Читайте також:

Який стан в патріарха Філарета

"Повідомляємо, що у зв'язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів Києва", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, його Святість перебуває під наглядом лікарів та отримує всю необхідну медичну допомогу

В УПЦ закликали архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров'я і одужання Святійшого Патріарха Філарета.

Зазначимо, у Києво-Печерській Лаврі відновили молебень у печерах. Зазначається, що першочергове завдання церкви — підтримувати наших воїнів. Особливо важливо молитися за них у Лаврі, де є багато святих та преподобних.

Також ми писали, що в січні внаслідок російської атаки було пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври. Пошкоджень зазнала вхідна частина до комплексу Дальніх печер №66 та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква).

здоров'я церква ПЦУ погане самопочуття лікарня
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
