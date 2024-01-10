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Блокпости на Київщині — чи роздають там повістки ТЦК

10 січня 2024 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Блокпости на Київщині — чи роздають там повістки ТЦК
Перевірка документів на блокпостах. Фото: КМВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Київській області продовжують працювати блокпости попри те, що  місцева влада запевняла, що подібні безпекові заходи триватимуть тільки до 6 січня. Зазначається, що чоловікам призивного віку не роздавали повісток на блокпостах, проте під час перевірки документів виявили чимало ухилянтів.

Підполковник та комендант Київської області Руслан Олійник розповів в інтерв'ю ТСН, чи збільшуватиметься кількість блокпостів та, чи роздають там повістки. 

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Чи роздають повістки на блокпостах у Київській області

Олійник зазначив, що в рамках безпекових заходів, виявили певну кількість осіб, які ухилялись від мобілізації і надалі з ними будуть працювати фахівці ТЦК та СП. 

"Щодо роботи співробітників ТЦК, можу сказати, що в них є своє керівництво, яке визначає їм цілі та завдання", — наголосив комендант. 

Чи збільшать кількість блокпостів на Київщині

За словами Руслана Олійника, наразі немає наказів щодо збільшення кількості блокпостів у Київській області. Навпаки, зараз проводиться інспекція блокпостів та аналіз їх ефективності на окремих напрямках. 

"Загалом, співробітники та військовослужбовці, які залучені до роботи на блокпостах, будуть виконувати свої функції, як і робили це у попередні тижні — виявляти підозрілих осіб та транспортні засоби, дбати про безпеку мешканців Київщини", — пояснив він. 

Нагадаємо, раніше комендант Київської області Руслан Олійник спростував інформацію про те, що на блокпостах роздаватимуть повістки. Він підкреслив, що їх мета — виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп. 

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