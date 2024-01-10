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Блокпосты в Киевской области — раздают ли там повестки ТЦК

10 января 2024 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Блокпосты в Киевской области — раздают ли там повестки ТЦК
Проверка документов на блокпостах. Фото: КМВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киевской области продолжают работать блокпосты, несмотря на то, что местные власти уверяли, что подобные меры безопасности будут продолжаться только до 6 января. Отмечается, что мужчинам призывного возраста не раздавали повестки на блокпостах, однако во время проверки документов обнаружили немало уклонистов.

Подполковник и комендант Киевской области Руслан Олейник рассказал в интервью ТСН, будет ли увеличиваться количество блокпостов и раздают ли там повестки.

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Олейник отметил, что в рамках мероприятий безопасности, выявили определенное количество лиц, которые уклонялись от мобилизации и в дальнейшем с ними будут работать специалисты ТЦК и СП.

"О работе сотрудников ТЦК могу сказать, что у них есть свое руководство, которое определяет им цели и задачи", — подчеркнул комендант.

Увеличат ли количество блокпостов в Киевской области

По словам Руслана Олейника пока нет приказов об увеличении количества блокпостов в Киевской области. Напротив, сейчас проводится инспекция блокпостов и анализ их эффективности в отдельных направлениях.

"В целом, сотрудники и военнослужащие, которые вовлечены в работу на блокпостах, будут выполнять свои функции, как и делали это в предыдущие недели — выявлять подозрительных лиц и транспортные средства, заботиться о безопасности жителей Киевщины", — пояснил он.

Напомним, ранее комендант Киевской области Руслан Олейник опроверг информацию о том, что на блокпостах будут раздавать повестки. Он подчеркнул, что их цель — выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп.

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