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На Київщині збільшиться кількість блокпостів, — ОВА

28 грудня 2023 10:05
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На Київщині збільшиться кількість блокпостів, — ОВА
Блокпост на дорозі. Фото: ЛОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З 28 грудня до 6 січня у Київській області посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи. У зв'язку з цим, в регіоні збільшиться кількість блокпостів на дорогах.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА)

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Начальник КОВА Руслан Кравченко заявив, що з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Ці заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони. 

У зв'язку з цим в регіоні збільшиться кількість блокпостів. Перевірятимуться місця скупчення людей, зокрема, торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо. 

У відомстві відзначили, що така робота також сприятиме розшуковим заходам, адже за даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб. 

"Просимо кожного жителя Київщини,  гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу", — закликали в ОВА.

Окрім того, місцевих жителів не втрачати пильність та одразу повідомляти правоохоронців, якщо помітили, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної, чи критичної інфраструктури. 

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Допис КОВА в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві на околицях міста встановили нові тимчасові блокпости. В мережі жителі столиці зазначають, що під час зупинки на блокпостах військові вручають чоловікам повістки.

За даними КМВА, ці блокпости є тимчасовими. Їх створили через військові навчання, які проводяться у Києві з 25 по 28 грудня. В Київській адміністрації наголосили, що вони не знають про вручення повісток на новостворених блокпостах у столиці.

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