У Київраді заблокували трибуну — адвокат Калько звинуватив ЄС у політичних іграх

Блокування трибуни Київради. Фото: скриншот

Адвокат та член громадської ради при Київській міській державній адміністрації Дмитро Калько прокоментував блокування трибуни в Київраді депутатами від фракції "Європейська Солідарність". За його словами, частина ради опинилася в заручниках політичних ігор через ультиматум Петра Порошенка.

Про це Дмитро Калько сказав у коментарі Новини.LIVE у четвер, 13 березня.

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"На сьогодні ми є заручниками, стали заручниками, на жаль, політичних ігор. Трибуна була заблокована фракцією "ЄС", як і минулого разу, наскільки я зрозумів через те, що Київрада не хоче виконувати ультиматум Петра Порошенка, який полягає у декларативному зверненні до ВРУ щодо непереслідувань політичних і таке інше", — наголосив Калько.

За його словами, в умовах воєнного стану політичні амбіції стають на заваді виконанню закону та Конституції.

Нагадаємо, під час засідання Київради 13 березня депутати фракції "Європейська Солідарність" заблокували трибуну.

Також 14 лютого "Європейська солідарність" зірвала пленарне засідання парламенту.