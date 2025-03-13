Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Блокирование трибуны Киевсовета — адвокат оценил действия "ЕС" arrow

Блокирование трибуны Киевсовета — адвокат оценил действия "ЕС"

13 марта 2025 13:07
Аркадий Пастула - Редактор
В Киевсовете заблокировали трибуну — адвокат Калько обвинил ЕС в политических играх
Блокирование трибуны Киевсовета. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Адвокат и член общественного совета при Киевской городской государственной администрации Дмитрий Калько прокомментировал блокирование трибуны в Киевсовете депутатами от фракции "Европейская Солидарность". По его словам, часть совета оказалась в заложниках политических игр из-за ультиматума Петра Порошенко.

Об этом Дмитрий Калько сказал в комментарии Новини.LIVE в четверг, 13 марта.

Читайте также:

Реакция на блокирование трибуны в Киевсовете

"На сегодня мы являемся заложниками, стали заложниками, к сожалению, политических игр. Трибуна была заблокирована фракцией "ЕС", как и в прошлый раз, насколько я понял из-за того, что Киевсовет не хочет выполнять ультиматум Петра Порошенко, который заключается в декларативном обращении к ВРУ относительно непреследований политических и так далее", — подчеркнул Калько.

По его словам, в условиях военного положения политические амбиции мешают выполнению закона и Конституции.

Напомним, во время заседания Киевсовета 13 марта депутаты фракции "Европейская Солидарность" заблокировали трибуну.

Также 14 февраля "Европейская солидарность" сорвала пленарное заседание парламента.

Петр Порошенко Киев местные депутаты Киевсовет Европейская Солидарность
Реклама
Реклама
Реклама