В Киевсовете заблокировали трибуну — адвокат Калько обвинил ЕС в политических играх

Блокирование трибуны Киевсовета. Фото: скриншот

Адвокат и член общественного совета при Киевской городской государственной администрации Дмитрий Калько прокомментировал блокирование трибуны в Киевсовете депутатами от фракции "Европейская Солидарность". По его словам, часть совета оказалась в заложниках политических игр из-за ультиматума Петра Порошенко.

Об этом Дмитрий Калько сказал в комментарии Новини.LIVE в четверг, 13 марта.

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"На сегодня мы являемся заложниками, стали заложниками, к сожалению, политических игр. Трибуна была заблокирована фракцией "ЕС", как и в прошлый раз, насколько я понял из-за того, что Киевсовет не хочет выполнять ультиматум Петра Порошенко, который заключается в декларативном обращении к ВРУ относительно непреследований политических и так далее", — подчеркнул Калько.

По его словам, в условиях военного положения политические амбиции мешают выполнению закона и Конституции.

Напомним, во время заседания Киевсовета 13 марта депутаты фракции "Европейская Солидарность" заблокировали трибуну.

Также 14 февраля "Европейская солидарность" сорвала пленарное заседание парламента.