Київзеленбуд переплатив за ремонт Гідропарку понад 1,2 млн гривень

Посадовців Київзеленбуду підозрюють у розтраті 1,2 млн — деталі
Заступник начальника управління "Київзеленбуду", директору приватного товариства, а також кошторисник отримали підозри у розтраті чужого майна та у службовому підроблені. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 30 грудня.
Деталі справи
Слідство встановило, що у 2024 році КО "Київзеленбуд" підписав з приватним товариством договір на капітальний ремонт столичного парку "Гідропарк". Проте підозрювані, перебуваючи в змові, склали кошторис ремонтних робіт, в який заклали завищені ціни на будівельні матеріали.
"Таким чином вартість проведених робіт зросла на понад 1,2 млн гривень", — йдеться в повідомленні.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
