Головна Київ Посадовців Київзеленбуду підозрюють у розтраті 1,2 млн — деталі

Посадовців Київзеленбуду підозрюють у розтраті 1,2 млн — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 15:36
Київзеленбуд переплатив за ремонт Гідропарку понад 1,2 млн гривень
Учасник схеми отримує підозру. Фото: пресслужба прокуратури

Заступник начальника управління "Київзеленбуду", директору приватного товариства, а також кошторисник отримали підозри у розтраті чужого майна та у службовому підроблені. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 30 грудня.

Читайте також:
скриншот
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

Слідство встановило, що у 2024 році КО "Київзеленбуд" підписав з приватним товариством договір на капітальний ремонт столичного парку "Гідропарк". Проте підозрювані, перебуваючи в змові, склали кошторис ремонтних робіт, в який заклали завищені ціни на будівельні матеріали.

"Таким чином вартість проведених робіт зросла на понад 1,2 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно підозри було оголошено посадовцям КМДА через Колесо огляду на Подолі.

Також ми писали, що в отриманні хабаря підозрюються нардепи від "Слуги народу".

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
