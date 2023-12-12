Британія допомагає відновити шість зруйнованих мостів на Київщині — перелік

Відбудова на одному з об'єктів Київщини. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

На Київщині відбудують шість мостів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Будівництво реалізується у співпраці з Великою Британією.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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"Департамент гарантування експортних кредитів Уряду Великої Британії UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро від Citibank. А британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій", — йдеться в повідомленні.

Станом на сьогоднішній день, тривають роботи на трьох мостах. Йдеться про:

Міст через р. Трубіж на автомобільній дорозі Н-07;

Міст через р. Жерева на автомобільній дорозі Т-10-05;

Мостовий перехід через суходіл на автомобільній дорозі Т-10-07.

У наступному році розпочнуть відбудову на ще трьох об'єктах:

Міст через канал на автомобільній дорозі Р-69;

Шляхопровід на автомобільній дорозі Т-10-19;

Мостовий перехід через р.Тетерів на автомобільній дорозі Т-10-05.

"Всі шість об'єктів реалізуємо за моделлю "Проєктуй — будуй". Торги проводили за спрощеною процедурою закупівлі на вебпорталі Prozorro. Переможцями стали дві турецькі компанії — Onur Group та Doğuş", — додають в установі.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головним ресурсом відбудови України мають стати конфісковані російські активи.

Для легітимної конфіскації Україна створила спеціальну установу, яка сприятиме відновленню знищеної та пошкодженої інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.