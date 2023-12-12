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Британія допомагає відновити шість зруйнованих мостів на Київщині — перелік

12 грудня 2023 13:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Британія допомагає відновити шість зруйнованих мостів на Київщині — перелік
Відбудова на одному з об'єктів Київщини. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині відбудують шість мостів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Будівництво реалізується у співпраці з Великою Британією. 

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. 

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"Департамент гарантування експортних кредитів Уряду Великої Британії UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро від Citibank. А британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій", — йдеться в повідомленні.

Станом на сьогоднішній день, тривають роботи на трьох мостах. Йдеться про:

  • Міст через р. Трубіж на автомобільній дорозі Н-07;
  • Міст через р. Жерева на автомобільній дорозі Т-10-05;
  • Мостовий перехід через суходіл на автомобільній дорозі Т-10-07.

У наступному році розпочнуть відбудову на ще трьох об'єктах:

  • Міст через канал на автомобільній дорозі Р-69;
  • Шляхопровід на автомобільній дорозі Т-10-19;
  • Мостовий перехід через р.Тетерів на автомобільній дорозі Т-10-05.

"Всі шість об'єктів реалізуємо за моделлю "Проєктуй — будуй". Торги проводили за спрощеною процедурою закупівлі на вебпорталі Prozorro. Переможцями стали дві турецькі компанії — Onur Group та Doğuş", — додають в установі. 

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головним ресурсом відбудови України мають стати конфісковані російські активи.

Для легітимної конфіскації Україна створила спеціальну установу, яка сприятиме відновленню знищеної та пошкодженої інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

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